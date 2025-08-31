Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre de 2025

Mhoni Vidente lanza sus horóscopos mensuales, en donde le dice a tu signo zodiacal qué le depara septiembre de 2025.

Aries

En el mes de septiembre, la carta del tarot que te va a dominar es el Diablo, que significa dinero rápido y crecimiento profesional.

Esta carta también te pone en alerta para que te cuides del mal de ojo y las envidias; no debes confiar en nadie para que todos tus planes puedan realizarse.

Tu mejor día de la semana es el viernes, tus números mágicos son el 06, 15 y 37, tu color es el rojo y blanco, y tus signos compatibles son Capricornio y Leo. Tendrás propuestas de amor verdadero.

Septiembre será un mes lleno de nuevos proyectos y de salir dos veces de viaje para que puedas disfrutar a la familia.

Tus mejores días son el 01, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 25 y 30 de septiembre; en estos días reinarán las energías positivas.

Tu punto débil es la presión alta y el colesterol, recuerda seguir con un ritmo de ejercicio y buena alimentación.

En el mes nueve, que va a estar rigiendo el Arcángel Uriel, te indica que va a ser un mes de cambios radicales en tu forma de actuar ante las adversidades.

Es decir, tu signo entra en una etapa de no dejarse vencer por cualquier obstáculo, lo que llevará al éxito en cualquier asunto que tengas entre manos.

Septiembre será el mes de ser mejor persona contigo mismo y con los que te rodean; es decir, dejarás rencores y pleitos atrás y empezarás a vivir más plenamente.

Recibirás un dinero que no esperabas, trata de ahorrarlo para un futuro.

Arreglas un asunto legal a tu favor; si estás en trámites de divorcio, podrás ya llegar a un arreglo más equitativo.

Cuídate de los chismes, trata de no platicar lo que platiques.

Recuerda que el Arcángel Uriel es el que te va a estar ayudando para tener la fuerza necesaria para lograr lo que deseas en la vida.

Tauro

En mes de septiembre, la carta de la Justicia te va a dominar y te dice que sigas estudiando, que tengas más conocimientos, que eso te hará grande en el futuro. Ten cuidado con los problemas legales; trátalos de resolver de inmediato para que no cargues con energías negativas.

Esta carta también te indica que tendrás una propuesta de trabajo mejor pagado, que no lo comentes a nadie para que se pueda realizar.

Tus números mágicos son 05, 09 y 32, tu color es el amarillo y azul. Tu mejor día de la semana es miércoles, y tus días mágicos son 01, 03, 05, 10, 15, 19, 21, 25 y 29 de septiembre; van a ser días de buenas sorpresas económicas.

Tus signos compatibles en el amor son Capricornio y Leo; hay propuesta de salir una vez de viaje con tu pareja sentimental. Tu punto débil es el estómago y úlceras; trata de no guardar corajes y tener una mejor alimentación.

Haz limpieza de tu vida y saca de tu entorno todo lo que te hace daño. En este mes, te va a estar rigiendo el Arcángel Miguel, que esto te ayudará a crecer más en lo profesional y académico, así que no dudes que si quieres volver a estudiar, es el momento de hacerlo.

Las buenas energías van a estar a tu alrededor y también te indican que el noveno mes te va a ir mejor en lo económico, que solo tienes que controlar el impulso de ser tan gastador y así empezar a ahorrar para tener un patrimonio.

Te invitan a un evento muy importante que te va a ayudar a crecer más en lo profesional.

Cuidado con chismes en tu ámbito laboral; trata de no discutir con ningún compañero de trabajo y sé más discreto.

Vuelves a tomar un curso de idiomas. Seguirán solteros los Tauro que están sin pareja, pero eso sí, saliendo mucho a divertirse. A los Tauro que están casados, embarazo en puerta.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Mundo, que nos dice que en este mes de septiembre tendrás oportunidades de hacer negocios con personas del extranjero y podrás realizar cualquier trámite que tengas en cuestión de migración o residencia extranjera.

Esta carta del Mundo te recomienda que no te quedes estancado, que siempre busques nuevos caminos de crecimiento.

Si tu pareja no te apoya, es el momento de soltar lo que no era para ti y lo que no te sirve para salir adelante.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 06, 11 y 28; tu color es el verde y blanco. Tus signos compatibles en el amor son Libra y Sagitario.

Cuidado con los celos; trata de controlar ese sentimiento negativo. Punto débil: los dientes, garganta y tiroides; trata de ir con tu médico. Tus mejores días son 01, 02, 07, 09, 13, 15, 19, 21, 27 y 30 de septiembre.

Saldrás dos veces de viaje. En este mes de septiembre te va a estar rigiendo el Arcángel Gabriel, que va a ser de gran ayuda para tu signo, es decir, se renuevan tus energías para crecer más en lo laboral.

Te viene la firma de un contrato nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente. Te invitan a irte a vivir a otro país o ciudad.

Recibirás un reconocimiento en tu trabajo que te ayudará a estar muy bien. Cuídate de problemas y pleitos sin razón para que después no tengas contratiempos. Sabrás de un embarazo familiar.

En este mes reinarán las oportunidades de negocio propio, cambio de trabajo y verás que tendrás la aprobación.

Tu punto débil va a ser el comer mucho, es decir, necesitas ponerte a dieta y sacrificarte un poco haciendo ejercicio, y eso te ayudará a verte y sentirte de lo mejor. Te regalan una mascota.

Decides remodelar tu casa. Vas a ser el más vanguardista en la moda y el que siempre lleve la razón en asuntos de trabajo, pero en el amor será un mes complicado para los Géminis que están en pareja.

Cáncer

En el mes de septiembre, la carta del Mago nos indica que es el momento de reinventarse y aplicar cada día de este mes las buenas energías y los pensamientos positivos, ya que eso te hará tener nuevos proyectos de crecimiento económico.

Así que trata de quitarte todo lo que no ayuda a estar mejor y no dramatizar tanto lo que te sucede en el día a día.

Tus números mágicos son 04, 13 y 17; tu color es el blanco y negro; tus días mágicos son 01, 03, 06, 07, 11, 15, 17, 20, 23 y 30. Serán días de tener alineadas todas las buenas energías para que puedas realizar lo que tanto deseas.

Tu punto débil son los quistes, mala circulación y problemas hormonales, así que trata de ir con tu médico. Tus signos compatibles en el amor son Virgo y Escorpión; tu mejor día de la semana es el martes.

El Arcángel Rafael es el que va a guiar, y que sin duda será uno de tus mejores meses del año. Esto te indica que verás realizado todo lo que tienes en planes de trabajo y proyectos propios, pero eso sí, deberás ser muy cauteloso con quién te asocias o platicas tu situación laboral para que no te lleguen las envidias a tu vida y te perjudique. Así que es el momento de empezar a construir ese patrimonio para tu futuro, que se te va a dar sin problema.

Recuerda que a los Cáncer les afectan mucho los celos y traiciones, así que trata de analizarlo mejor.

Este mes de septiembre también va a ser de renovación amorosa. Si decides festejar a un familiar o realizar un bautizo, cambia de look en este mes para verte más atractivo.

Cuida con las pérdidas o robos en las calles; sé más previsor. Te harás un arreglo estético que te dejará de lo mejor.

Saldrás de viaje en este mes por vacaciones con la familia. Te buscará una expareja para volver; trata de cerrar ese círculo en tu vida.

Leo

En la carta del El Carruaje te dice que sigas avanzando, que no tengas miedo a tomar decisiones; eso te hará ver un mejor porvenir.

Esta carta te dice que vendrá a tu vida un cambio positivo en lo laboral, que ya es el momento de moverte de donde estás y salir de tu sistema de confort.

Recuerda que tú eres el rey de la selva y eso hace que siempre seas un líder natural en todos los que te rodean, así que pon en marcha planes ambiciosos en tu vida que verás como los realizarás en este mes nueve.

Tu mejor día de la semana es miércoles; tus días mágicos son 01, 04, 07, 09, 11, 15, 20, 21, 23 y 30. Tu color es el blanco y naranja; tus números mágicos de la lotería son 03, 08 y 34.

Tu punto débil son los riñones y la infección sexual, así que trata de ir con tu médico. Tus signos compatibles en el amor son Aries y Sagitario; recuerda que lugares y personas que no son para ti no debes aferrarte a esas situaciones.

El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en estos días y te va a ayudar a que las energías de la fortuna y sorpresas agradables estén de tu lado.

Solo te aconseja que no debes confiar demasiado en las personas que trabajen contigo. Recibirás un dinero extra por comisiones y pagos atrasados.

En este mes decides empezar a estudiar otra vez y ahora sí llevar a su término tu carrera universitaria. Te haces un tatuaje; recuerda que el signo de Leo es el más original del zodiaco y siempre busca cómo llamar la atención.

Recuerda que este mes, nueve, domina el inicio y el final de cada proyecto de tu vida.

En este mes se dará por terminada relaciones amorosas que no eran para ti y darás el comienzo de un amor nuevo.

Cuidado con los créditos bancarios; trata de leer bien lo que firmas. Sales de viaje para visitar a un familiar.

Virgo

En mes nueve, la carta de la Templanza te dice que será un mes lleno de sorpresas económicas y nuevos rumbos de trabajo, pero deberás entender que no todo será tan sencillo. Para poder valorar lo que tenemos, debemos enfocarnos en tener más consistencia en los planes que vayas a tener.

Este mes será de doble suerte rápida por tu cumpleaños y porque los astros se alinean a tu favor, así que deberás aprovechar esta corriente de energías positivas.

Tu punto débil es el intestino y los cólicos; deberás aprender a comer más saludablemente y no cenar nada para que tu cuerpo también pueda descansar.

Tus números mágicos son 02, 29 y 40; tu color es el azul y rojo; tus días mágicos son 02, 04, 06, 07, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 29 y 30; tus signos compatibles son Capricornio y Tauro. Será un mes de reinventarse en todo.

El Arcángel Miguel es el que va a guiarte y es el que domina las transformaciones radicales para tu signo.

Recuerda que estás en tu etapa de crecimiento profesional y este mes significará el progreso en tu vida laboral y la firma de proyectos nuevos. Pero recuerda tener cuidado con las malas energías y los chismes, porque tu signo, al ser el más afortunado en todo lo que realiza, se hace presa del mal de ojo. Por eso, te recomiendo ser más discreto y no confiar en todo el mundo.

Debes controlar tus impulsos de celos y enojos con tu pareja, ya que este mes también dominan las energías de rompimiento amoroso. Así que trata de no alterarte y siempre mantener una mejor comunicación.

Te invitan a salir de viaje en este mes por vacaciones con tus seres queridos, y también a tramitar un crédito para cambiarte de casa. Ten cuidado con problemas del sistema nervioso y migrañas, que serán tu punto débil.

También es tu mes de cumpleaños y de recibir regalos que no esperabas por parte de un amor nuevo, y decides festejarte con todos tus seres queridos.

Libra

En la carta del tarot salió el Emperador, que nos indica que va a ser un mes lleno de cambios radicales en tu vida. Es decir, deberás anteponer el yo y después a los demás para que así puedas realizar todo lo que tengas en mente, como un cambio de coche o de casa.

Recuerda que tu signo es pilar de la familia, pero a veces abusan de tu buena intención de ayudar y te quitan de más tus ingresos, así que deberás aprender a decir que no.

Tus días mágicos son 01, 05, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30 de septiembre, tu color es el rojo y amarillo, y tus números mágicos son 09, 18 y 77.

Tu mejor día es el miércoles; tus signos compatibles en el amor son Géminis y Acuario.

Tu punto débil es el cerebro, cuello y espalda alta, trata de relajarte y salir a caminar más frecuentemente.

El Arcángel Jofiel es el que va a guiarte y, junto a tu signo, te indica que tendrás la oportunidad de acrecentar más tus ingresos económicos.

Si estás llevando a cabo un cambio de trabajo, es el momento indicado porque las energías de la aceptación van a estar muy fuertes. Así que no lo dudes, es el momento en que la buena suerte te sonría.

También es tu mes de renovación de energías porque empieza tu etapa de cumpleaños, lo que te va a ayudar a crecer más en lo económico.

Te invitan a dar clases en una universidad, decides cambiarte de casa, y debes cuidarte de las pérdidas y fraudes; sé más cauteloso con tu tarjeta de crédito.

Un familiar te busca para invitarte a una boda y te pide prestado un dinero.

Escorpio

En la carta del tarot, El Sol es el que va a dominar en este mes de septiembre; este es el momento de ser grande en cuestión de trabajo y llevar una mejor vida amorosa.

Recuerda que tu signo, siempre en el mes nueve, le viene doble suerte rápida con los números mágicos que son 10, 21 y 49. Tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles son Cáncer y Libra, y tu punto débil es el colesterol y la presión alta.

Trata de llevar una mejor alimentación y ejercicio. No descuides tu ámbito escolar; es importante que sigas estudiando. Tus mejores días del mes son 01, 04, 08, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30. Vas a salir de viaje dos veces en este mes.

El Arcángel Chamuel es el que te va a guiar, y eso significa que, junto a tu signo, tendrás las oportunidades que estabas esperando para crecer más en lo profesional.

Recuerda que tu signo, su elemento, es el agua, y junto a este arcángel te va a ayudar a que las relaciones públicas y políticas estén a tu favor; tendrás un reconocimiento muy importante en tu trabajo, lo que te va a ayudar a escalar más hacia el éxito.

En el amor, van a ser treinta días muy apasionados; recuerda que te domina el sexo antes que la razón, y por eso vas a estar saliendo con amores nuevos, pero eso sin llegar aún a comprometerte.

Debes tener cuidado con los fraudes; trata de leer todo lo que vayas a firmar. Decides cambiarte de casa por una más grande.

Recuerda que el signo de Escorpio es el que termina todo lo que empieza, y por eso les dan puestos importantes en cuestión laboral.

Sabrás de una enfermedad de un familiar y te regalan una mascota. Va a ser un mes de verse de lo mejor y hacerse una cirugía estética.

Sagitario

En la carta de la Torre, te va a guiar en este mes de septiembre y te dice que no dudes que la buena suerte te va a rodear, que solo tienes que ser constante y discreto con tus planes, que llegarán a todo a su momento.

Va a ser un mes de resolver todos los asuntos que tengas legales y de migración a tu favor; solo trata de darle seguimiento. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad.

Cuidado con los enojos en pareja porque puede llegar al divorcio. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 12, 17 y 26, tu color es el rojo y naranja, tus días mágicos son 01, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.

Tus signos compatibles en el amor son Leo y Cáncer; tu punto débil es la espalda baja y los riñones. Recuerda que todo está escrito, pero trata de hacer mejor tu vida día a día.

El Arcángel Metatron es el que va a guiar y junto a tu signo va a ser de cambios totales en tu forma de actuar y dejar atrás todo lo que era perjudicial para tu signo, y más en lo amoroso, porque ese es tu punto débil.

A veces te enamoras de las personas que no son para ti y eso te hace retroceder en tu vida personal.

Septiembre para los sagitarios va a ser de mucha creatividad y realización en cuestiones de arte. Recuerda que tu signo es muy simpático, por eso todo el mundo te buscará para hacer algo juntos en cuestiones de negocios.

Recuerda que tu signo es el viajero del zodiaco y en este mes te vendrán varias invitaciones a salir de viaje y te llegará el cambio de residencia a otro país.

Debes cuidarte mucho de todos los excesos, sobre todo de los vicios como el alcohol y comer en exceso.

Deberás tener cuidado con los accidentes en la calle; recuerda que a los sagitarios les encanta todo lo relacionado con deportes extremos. Revisa una papelería de impuestos y pagos de tarjeta de crédito.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Loco, que significa que tendrás un mes de septiembre para realizarte en asuntos de negocios propios y llevar a cabo todo lo que tenías en metas.

Recuerda que este mes nueve a tu signo lo invitan a salir de viaje y visitar lugares nuevos, es decir, espíritu aventurero. Cuidado con las traiciones de amigos y amores; trata de no confiar tanto en los que te rodean.

Esta carta te dice que te llegará dinero fácil y rápido con los números 29, 30 y 36. Tu color es el azul y blanco, tu mejor día de la semana es el viernes, y tus mejores días son el 01, 02, 05, 07, 09, 13, 15, 17, 19, 21 y 27 para hacer los cambios que deseas en cuestión de trabajo.

Tu punto débil son los riñones, páncreas e hígado; trata de alimentarte mejor y seguir con tu rutina de ejercicio.

El Arcángel Uriel es el que te va a guiar en este mes y te recomienda hacerte de un patrimonio para tu futuro.

Deberás ser cauteloso con quienes te rodean en negocios, y siempre estar alerta de cualquier trámite que vayas a realizar. Por eso, te recomiendo que traigas siempre contigo algo de plata para estimular más la buena suerte.

Va a ser un mes de cambio de look y verte de lo mejor. Tu punto débil son los vicios y adicciones, así que trata de controlarte en las fiestas y no tomar en exceso; recuerda que tu salud es primero.

Te invitan a salir de viaje por cuestión de un paseo que te hará sentir de lo mejor. Recuerda que eres la cabra y, por más que te pongan obstáculos, vas a poder llegar a la cima en tus metas.

Sigue con el ejercicio, que ya te estás viendo de lo mejor. Te llega la propuesta de dar clases o trabajar para una institución federal.

Acuario

En la carta del tarot te salió la Estrella, que nos dice que este mes de septiembre tendrás la buena suerte de lograr el objetivo de tu papelería de residencia extranjera o visa americana. Trata de realizar todo lo que tengas en planes; tendrás suerte de resolverlo.

En este mes de septiembre, hablas de una operación médica o estética que será bien lograda y sentirás de lo mejor.

Cuidado con lo que prometes; es mejor no decir nada y dejar que el amor fluya sin compromisos. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 01, 25 y 27, tu color es el blanco y naranja, y tus signos compatibles son Géminis y Leo, que tendrás propuestas de amor verdadero.

Tu punto débil son la vista y los oídos; trata de ir con tu médico. Tus mejores días son 01, 06, 07, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30 de septiembre. Recuerda que es tu mes de poner un negocio propio.

El Arcángel Miguel va a ser quien te guíe en este mes nueve y te va a proteger de las envidias y el mal de ojo, así que trata de invocarlo todos los días.

Recuerda que tu signo tiene un carácter muy voluble y eso los hace tener tropiezos en la vida; por eso te recomiendo mantenerte firme en tus decisiones para que llegues al éxito.

Ten cuidado con problemas de salud relacionados con la depresión y la ansiedad; trata de no sobrepensar las situaciones personales. No esperes lo que no va a llegar; tienes que salir a buscar tu destino, y más en lo profesional.

Arreglas papelería de pago de impuestos y el pago de colegiaturas. Te regalan un perfume y un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo.

Decides cambiarte de carrera universitaria, lo que hará que tengas más impulso profesional. Mes de septiembre para tener más ilusiones de vida.

Piscis

En la carta del tarot, el As de Oros es la que va a guiar en este mes de septiembre, que te dice y reafirma que este mes nueve es el tuyo en cuestiones de trabajo y profesional. Trata de ser más práctico en la vida; no seas tan dramático. Tienes que resolver los problemas en el momento y, si no puedes, es mejor pasarlos y seguir adelante. Va a ser un mes de salir de viaje y de estar conociendo personas importantes en tu vida. Decides arreglar asuntos de herencia y título de propiedad. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 08, 17 y 23, con tres golpes de suerte. Tu color de la abundancia es verde y blanco. Tus mejores días son 01, 03, 07, 09, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30, que podrás realizar lo que deseas, ya que las energías están alineadas a tu favor.

Tu punto débil son las hormonas, la matriz, la próstata y quistes; trata de ir con tu médico. Tus signos compatibles son Escorpión y Capricornio, propuesta de amor verdadero.

El Arcángel Metatrón va a ser el que va a guiar en este mes nueve y te podrá ayudar a quitarte brujerías y salaciones; solo invócalo todos los días.

Septiembre va a ser un mes lleno de abundancia y prosperidad para tu signo, y más porque te va a estar rigiendo el As de Oros, y eso significa que cualquier proyecto que tengas en planes se podrá llevar a cabo sin contratiempos.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y para cerrar negocios. Te invitan a una fiesta familiar que va a ser en una playa. Realizas el cambio de tu coche por uno más reciente.

Se te recomienda que debes elegir bien tus amistades y no dejarte llevar solo porque te hablan bonito; así podrás quitarte muchas envidias de alrededor de tu vida. Trata de no prestar tu dinero para que no te roben tu suerte.

Alguien de tu trabajo se está enamorando de ti; trata de poner en orden tus sentimientos y no prometas lo que no vas a cumplir.

Va a ser un mes de entrar a estudiar una carrera universitaria, que eso te hará desarrollarte más en lo intelectual.

Yo sé que es difícil olvidar a alguien importante en tu vida, pero trata de tener más amor propio y seguir adelante.