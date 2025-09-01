Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de septiembre de 2025

LEO

Posibilidad de viaje y de romance libre se te viene encima, pero aguas, porque eso de “nomás caricia de vez en cuando” puede terminar en que te claves como clavo oxidado. No pongas el corazón donde sólo había piel, que luego la lloradera nadie te la quita. En estos días, sobre todo antes de dormir, puedes sentirte melancólico, pero recuerda, hijo de la leona, que mientras haya vida hay esperanza. Agosto quedó atrás, entramos en septiembre y es hora de que cierres ciclos de tristeza para enfocarte en lo que de verdad vale la pena.

Este mes pinta con altibajos, medio perro, y podrías caer en viejas depresiones. Pero también vendrán momentos chulos, con sorpresas y cambios que te harán decir: “¡de aquí soy!”. Es momento de soltar los sentimientos falsos y darle “next” a quien no te suma. Si ya no quiere entrar a tu vida con ganas, pues ciérrale la puerta y ponle candado. La vida es corta, se vive una sola vez, así que aviéntate a lo grande, cumple esos sueños y aprende que la felicidad no depende de otros, sino de lo que tú te atrevas a vivir.

VIRGO

No quieras cosechar amor en tierra donde sembraste indiferencia y pleitos, porque lo único que brota de ahí son espinas. Los golpes y caídas que pasaste te hicieron fuerte, así que deja de renegar de tu historia y siéntete orgulloso de estar parado en este septiembre del 2025 con todo lo vivido. Deja el drama de querer regresar al pasado, porque lo que se fue, se fue por algo. Lo que es para ti, aunque te escondas, llega; y lo que no, aunque llores, se va.

En estos días se vienen cambios que te harán madurar a golpes de realidad. Ojo con los celos tontos que surgen de la nada y pueden arruinarte la relación. La suerte en juegos de azar se asoma, pero también la oportunidad de un cambio laboral que podría abrirte puertas grandotas, esas que no se vuelven a presentar seguido. No dudes ni lo pienses demasiado, porque si dejas pasar la ocasión, el arrepentimiento sí dura toda la vida. Viejas broncas familiares podrían arreglarse de manera inesperada y hasta sentirás alivio en el corazón.

LIBRA

No quieras exigir lo que ni tú das, Libra, porque la vida es como el mercado: si no ofreces, nadie te compra. Se vienen proyectos y sueños, pero varios podrían atorarse por la mala leche de amistades flojas o familiares que sólo estorban. Y mira, no te desgastes aconsejando a quien no quiere cambiar, porque es como darle clases de vuelo a un guajolote: nunca va a volar.

Este septiembre te pone pruebas en el amor y en los dineros. Cuida en qué gastas, no vayas a quedarte corto a fin de mes. Es el momento de tomar el toro por los cuernos y de apostarle a ti, sin miedo, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Revive la pasión con tu pareja, porque si no enciendes esa fogata, se te apaga el fuego. Y si estás soltero, ya verás que lo que llega será más crecimiento personal que cursilería.

También andas con dudas sobre gente a tu alrededor, pero tranquilo, porque los días te irán mostrando quién sí y quién no merece un lugar a tu lado. La vida ya está preparando oportunidades que, si sabes agarrar, te van a poner en otro nivel.

ESCORPIO

Ay Escorpio, este septiembre viene cargadito de pasiones. Se ven amores de una noche que te pondrán el corazón acelerado, y hasta un viajecito con alguien que ya anda rondándote la mente. Nomás no confundas calentura con amor eterno. En el trabajo también hay movimiento: un cambio laboral se te puede atravesar y con él llega un nuevo grupo de amistades que dejarán huella.

Este mes de septiembre te empuja a consolidar esos planes que traes guardados desde hace meses. Si estás soltero, un amor nuevo entra a escena y puede que sea de los que dejan marca, enseñándote a valorar más lo que tienes y a madurar. Pero ojo: si regresa un ex, no te engañes, porque lo que un día vomitaste, ya no se come otra vez.

En pareja, cuida la monotonía. Dale sazón a la relación o de lo contrario se volverá rutina de rancho aburrido. Este mes es de reflexión: pregúntate qué quieres poner como prioridad, si el amor, la chamba, los viajes o la familia. Lo importante es que dediques tu energía a lo que de verdad te mueve, porque si no lo haces, terminarás gastándote en cosas que ni al caso.

ARIES

Aries, si tu relación parece más ring de box que historia de amor, ya es momento de preguntarte si vale la pena seguir desgastando tu vida ahí. En este septiembre no pierdas tiempo en discusiones que no llevan a nada. Mejor enfoca tu energía en cosas que sí te den frutos y te hagan crecer, porque la vida no está para andar desperdiciándola en pleitos.

Eres de carácter fuerte y eso te mete en broncas hasta en la fila de las tortillas, aprende a ceder un poco y respetar opiniones, porque cualquier pleito que se arme en estos días puede dejarte con la cara larga. Date tu lugar, mi’jo, no andes de arrastrado con quien ni te pela, porque el que quiere estar contigo llega solito y hasta se acomoda en tu vida.

Se ve la posibilidad de un viaje que te abrirá los ojos y de un negocio que puede dejarte buenas ganancias si sabes moverte. En pareja, ten cuidado con los celos y las inseguridades, porque podrían hacerte pasar un trago amargo. Y si alguien habla de ti o te lanza comentarios venenosos, mándalo bien lejos, que la vida es corta pa’ andar cargando gente que nomás te quita paz.

TAURO

Tauro, septiembre llega con oportunidades nuevas que te pondrán a madurar de trancazo. Puede aparecer un cambio de trabajo o hasta un movimiento de casa que te hará replantearte muchas cosas. Pero aguas, porque también hay gente envidiosa rondándote, queriendo meterse en tu vida para hacerte tropezar. Abre bien los ojos y cuida tu espalda, que no todos los que sonríen son amigos.

Este mes trae la probabilidad de que empieces un curso o retomes estudios, algo que te abrirá puertas a mediano plazo. En lo económico, se vienen compras inesperadas y gastos que te darán gusto pero también te pondrán a apretar el cinturón. También podrías sentir nostalgia por personas o momentos del pasado, pero recuerda: lo que no está, es porque ya no debe estar.

No dejes que la flojera o las dudas te quiten las ganas de avanzar. Septiembre trae sorpresas a tu puerta, algunas buenas y otras que pondrán a prueba tu paciencia. Cuida la confianza que das, porque si sueltas todo de golpe, luego terminan metiéndote en broncas que ni eran tuyas. Aprende a poner límites: el que te quiera, que pague tu precio; tú no eres de rebajas ni andas de oferta en el tianguis.

GÉMINIS

Septiembre te abre puertas, Géminis, pero no te hagas bolas, porque si agarras todo lo que se te cruza terminarás más enredado que hilo de estambre con gato. Se vienen oportunidades económicas y también chances en el amor, pero no es momento de andar mendigando cariño; ámate lo suficiente para no conformarte con migajas.

Un viaje podría aparecer de la nada y con él la posibilidad de iniciar algo serio si estás soltero. Eso sí, calladito te ves más bonito: no andes contando todo a tus amistades, porque este mes los chismes estarán a la orden del día y lo que digas puede usarse en tu contra. Mejor espera a que las cosas sean concretas antes de andar presumiendo ilusiones.

Cuida tu salud, porque septiembre se presta a descuidos: dolores, achaques y hasta enfermedades que podrían complicarse si no te atiendes. En pareja, podrían presentarse broncas por dinero, tiempos y celos bobos. Pero también hay mejoras económicas que, si sabes administrarlas, te darán paz. Aprende a no gastar en cosas que no ocupas, porque luego te ahogas solito. Recuerda: lo que es tuyo nadie te lo quita, pero lo que no, aunque llores, no llega.

CÁNCER

Cáncer, este mes arranca con pleitos en puerta, sobre todo si tienes pareja, y todo por una persona de piel blanca que podría meter la cuchara donde no debe. Mejor mantente firme y no dejes que terceros se metan en lo tuyo. Noticias inesperadas pueden sacudirte, pero recuerda que lo que no te tumba, te fortalece.

Es hora de soltar responsabilidades que ni tuyas son. Cada quien que cargue con su propio costal, tú ya bastante tienes con lo tuyo. Aprende a respetar las ideas de los demás y deja de esperar que todos piensen como tú, porque no todos han caminado el mismo camino ni vivido lo mismo.

No pierdas tu tiempo rogando amor a quien no te valora. Si no te mueve nada, ¿para qué sigues ahí? Este septiembre pide renovación en tu relación: cambien rutinas, busquen algo diferente, o de lo contrario la relación se va a estancar. Y si estás soltero, mejor aprovecha para crecer en lo personal antes de abrirle la puerta a alguien más.

Cuida tu salud, en especial la espalda y el estómago, porque podrías andar con achaques. Y deja de buscar pleito con todos, no gastes tu energía en broncas inútiles. Mejor invierte ese tiempo en tus metas, porque la vida no regresa y lo que no hagas hoy, mañana ya es puro arrepentimiento.

PISCIS

Piscis, cuídate de la monotonía porque mata más relaciones que los cuernos. Si ya tienes pareja, no dejen que la rutina los separe; innoven, que no todo es estar de jetones en la cama. Y si estás soltero, aguas, porque por redes sociales podría llegarte un amor de esos que empiezan en “like” y terminan en “¿cuándo nos vemos?”.

Este septiembre es momento de aprender de tus errores y dejarte de dramas baratos. Pleitos con la familia podrían darse y hasta ponerte de malas, pero recuerda que la sangre no se elige, se aguanta. También llega alguien que te enseñará grandes cosas en los negocios, abre bien los ojos.

No te dejes manipular por amistades, porque más de una anda con máscara y puede llevarte a cometer burradas. Deja el sentimentalismo excesivo y ponte las pilas, porque si sigues de chillón, la vida se te va como agua. Empieza a retomar proyectos y sueños que dejaste en pausa, porque septiembre trae chance de revivirlos. La vida te pondrá pruebas fuertes, pero si aprendes de ellas, vas a salir fortalecido.

ACUARIO

Acuario, este mes la ansiedad puede ponerte a sudar como si fueras a vender tamales, pero calma, pon tus broncas en manos de Dios y haz tu parte: no bajes la guardia. Un familiar va a necesitar de ti pronto, así que prepárate para ser apoyo.

Amistades nuevas se asoman, pero no todas son de fiar; algunas son puro lobo disfrazado de oveja. No confíes de más o te meterán en chismes que no te corresponden. También hay gente que te ve con malos ojos y buscará fregarte con comentarios venenosos, así que párales el tren.

Septiembre viene con muchas posibilidades de viaje, disfrútalo si es con familia o amigos. Estás entrando en una etapa donde por fin comienzas a encontrarte contigo mismo, creyendo más en tu capacidad para lograr todo lo que te propones. Este mes la vida te dirá: “si confías en ti, puedes con todo”.

Deja de dar cabida en tu vida a quienes sólo tiran la piedra y esconden la mano. Date tu lugar y tu taco, que tú no estás pa’ rebajarte. Aprovecha este ciclo de claridad para empezar a armar planes grandes, porque lo que trabajes hoy, te dará frutos antes de fin de año.

CAPRICORNIO

Capricornio, septiembre te dice: cuida lo que comes porque podrías andar malito del estómago o subir de peso como bolillo en horno. También deja de creer tanto en chismes, porque nomás te distraes y dejas de avanzar en lo tuyo. Recuerda: preocúpate cuando ya no hablen de ti, porque significa que ni pintas en la vida de los demás.

Es momento de decirle adiós a lo que sólo te estresa y te roba la paz. Si tienes pareja y han tenido broncas, la vida misma pondrá las cosas para que todo se solucione. No dejes ir el amor que tanto te costó encontrar; aprende a escuchar y no seas tan duro, porque de las peleas más grandes nacen las reconciliaciones más sabrosas.

En lo económico, se vienen mejoras chulas. Septiembre trae cambios que moverán tu cartera para bien, pero cuidado con creer en comentarios tontos de familia o conocidos que nomás quieren verte tambalear. Antes de que termine este año podrías estar planeando un viaje o un cambio fuerte relacionado con dinero: un negocio, una chamba nueva o una inversión. Todo dependerá de que no te tiemble la mano y que seas constante en tus decisiones.

SAGITARIO

Sagitario, septiembre llega con oportunidades doradas, sobre todo en negocios. No le saques al riesgo si la ganancia es mayor, pero ojo con las habladurías en el trabajo o con vecinos chismosos. La economía mejora y te sentirás más estable, pero necesitas dejar la flojera a un lado, porque muchas veces tú mismo te pones el pie.

Este mes es de cambios grandes: ya sufriste bastante en el ciclo pasado, así que ahora toca enfocarte en ti y en lo que de verdad quieres. No le des cabida a lo que te hizo llorar; suéltalo, que ya no sirve. Es hora de vivir nuevas experiencias, de rodearte de gente que te dé amor y buena vibra.

No te quejes de los que te fallaron, porque la vida solita les pondrá su estate quieto. Tú concéntrate en tu vida, tus metas y tu gente. Este mes es perfecto para iniciar proyectos, viajes o hasta una nueva etapa personal. Dile “next” a lo que no te suma y aprovecha la energía de septiembre para ponerte en movimiento. El momento de crecer es ahora, no después.