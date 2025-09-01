Investigan homicidio en el festival Burning Man en Nevada

Un hombre fue encontrado muerto en circunstancias violentas durante el festival anual de arte y música Burning Man, que se desarrolla en el desierto de Black Rock, al noroeste de Nevada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing informó que el hallazgo se produjo el sábado, a unas 110 millas (175 km) al norte de Reno, donde los agentes y guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras encontraron a la víctima, un hombre adulto blanco, tendido en el suelo y sin vida.

Investigación en marcha

Las autoridades confirmaron que el caso está siendo tratado como homicidio. La zona fue acordonada y se realizaron entrevistas a testigos y asistentes en el campamento conocido como Black Rock City.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada y el cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense para determinar la causa de muerte.

La oficina del sheriff indicó que, de momento, el hecho parece ser un delito aislado, aunque instó a los participantes a mantenerse atentos a su entorno y a reportar cualquier situación sospechosa.

Reacción del festival

Los organizadores de Burning Man emitieron un comunicado en el que aseguraron estar cooperando con las autoridades y reforzando las medidas de seguridad: “La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son primordiales”.

Además, informaron que se activaron equipos de apoyo en situaciones de crisis y recordaron a los asistentes que disponen de wifi gratuito para comunicarse con familiares y amigos.

El Burning Man reúne cada año a decenas de miles de artistas, músicos y activistas en medio del desierto para vivir una experiencia de comunidad alternativa, instalaciones artísticas y presentaciones de vanguardia. El evento culmina con la quema de una monumental efigie de madera en forma de hombre.

El festival de este año está previsto que finalice el lunes.

