Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente.

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Esta semana, Piscis estará guiado por la carta del As de Oros, enfocada en el trabajo y los proyectos profesionales. Septiembre será un mes propicio para resolver problemas, tomar decisiones prácticas y avanzar en asuntos importantes sin dramatizar lo que no se puede controlar.

Piscis

Se avecinan viajes y encuentros con personas significativas en tu vida. También será un buen momento para tratar asuntos de herencia o títulos de propiedad. Tus mejores días para concretar proyectos son 01, 03, 07, 09, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30, con el color de abundancia verde y blanco.

En el ámbito de la salud, debes cuidar tus hormonas, matriz, próstata y quistes, y acudir a revisión médica si es necesario. La influencia del Arcángel Metatrón te ayudará a protegerte de energías negativas y brujerías si lo invocas diariamente, fortaleciendo tu bienestar físico y espiritual.

En el amor y las relaciones, Escorpión y Capricornio son los signos más compatibles, con posibilidades de encuentros significativos. Alguien en tu trabajo podría estar interesado en ti; ordena tus sentimientos y evita comprometerte si no estás seguro. También se recomienda elegir bien tus amistades y evitar prestar dinero por envidia.

Septiembre traerá abundancia, prosperidad y oportunidades de desarrollo intelectual, como iniciar estudios universitarios. Podrás actualizar tu coche y disfrutar de eventos familiares, como fiestas en la playa. Aunque olvidar a alguien importante puede ser difícil, enfócate en el amor propio y sigue avanzando hacia tus metas.

