Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025, con premio de $1030 millones de dólares

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 1 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $1030 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

1 15 26 48 67 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo sorteo el sábado 6 de septiembre

