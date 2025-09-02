Glen Powell aparece con radical cambio de look en el tráiler de “Chad Powers”

Tremenda sorpresa se llevó el público con el lanzamiento del tráiler de la serie “Chad Powers”, donde el actor Glen Powell se despidió de su faceta de “galán de Hollywood” para someterse a una transformación física que da pie a la divertida trama de esta producción de Hulu. ¡Aquí te contamos los detalles!

El clip de casi 3 minutos, compartido desde diversas plataformas digitales, muestra a la estrella de “Top Gun: Maverick” y “Anyone but You” luciendo prótesis faciales y una melena rubia larga y despeinada, características del personaje al que da vida: ‘Russ Holliday’.

Se trata de un de un estrella del fútbol americano universitario con un futuro brillante que se ve derrumbado cuando comete un error durante un partido clave. Como resultado, se vuelve el blanco de burlas y críticas que terminan por sepultar su carrera.

Sin embargo, ocho años después de este evento, Holliday arma un plan inesperado para resarcir su equivocación: se somete a una transformación con una peluca desprolija, prótesis y cambia su nombre por ‘Chad Powers’ para hacerse pasar por un novato dentro del equipo que lo vio fracasar, ¡enfrascándose en una serie de situaciones insólitas!

Esta producción, co-creada por Glen y Michael Waldron, de la serie “Loki”, cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Peyton y Eli Manning, estrellas del fútbol americano, para brindarle garantía de conocimiento deportivo a esta propuesta de la Hulu y Disney+.

Por su parte, Powell calificó el proyecto como “una carta de amor al fútbol universitario y a las historias de desvalidos en el deporte”, no sin antes describirla como: “hilarante, emocionante, romántica y cinematográfica”.

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, el estreno de “Chad Powers” está programado para el próximo 30 de septiembre en Hulu, con un nuevo episodio publicado cada martes.

Además del histrión estadounidense, el elenco está conformado por Perry Mattfeld como ‘Ricky’, Quentin Plair como el entrenador ‘Byrd’, Wynn Everett como ‘Tricia Yeager’, Frankie A. Rodriguez como ‘Danny’ y Steve Zahn como el entrenador ‘Jake Hudson’.

