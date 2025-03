Sydney Sweeney y Glen Powell reavivaron rumores de romance tras coincidir en una boda

Tras su supuesta separación de Jonathan Davino, Sydney Sweeney reavivó nuevamente los rumores de romance con Glen Powell tras ser vistos juntos en una boda

De acuerdo con la revista People, la actriz asistió a la cena de ensayo de boda de la hermana de Powell, Leslie, en el restaurante Joe Leo Fine Tex Mex, en Dallas.

Las imágenes de ambos fueron publicadas en la cuenta de Instagram Deuxmoi.

El encuentro entre Sweeney y Powell ocurre meses después de que tras su participación en la película Anyone but You (2023) surgieran rumores que los vincularan de forma romántica.

En ese momento, la actriz desmintió los rumores de un romance entre ella y Glen Powell durante su debut como presentadora de Saturday Night Live.

“El rumor más loco que tengo es que mientras filmaba Everyone But You estaba teniendo una aventura con mi coprotagonista, Glen Powell”, contó la actriz. “Eso obviamente no es cierto. Mi prometido (Jonathan Davino) y yo produjimos la película juntos y él estuvo allí durante todo el rodaje”, agregó.

El encuentro entre los actores también ocurre poco después de que surgieran rumores de separación entre Sweeney y su prometido Jonathan Davino luego de que cancelaran su boda a pocas semanas de la ceremonia.

De acuerdo con Page Six, una fuente aseguró que Sweeney y Davino decidieron terminar su relación de seis años debido a “diferencias irreconciliables”.

Los rumores sobre la supuesta separación entre Sweeney y Davino se intensificaron luego de que la actriz fuera vista alojándose en un hotel -según People– y eliminara de su perfil de Instagram una fotografía en la que aparecía besando al productor.

La actriz de 27 años también dejó de mostrarse públicamente con su anillo de compromiso.

Hasta el momento, ninguno de los se ha referido a los rumores sobre su separación.

Seguir leyendo:

· Sydney Sweeney acapara las miradas durante la Semana de la Moda de París

· Sydney Sweeney dice que perdió proyectos por el retraso de la serie “Euphoria”

· Así es la increíble mansión con acuario incluido que Sydney Sweeney compró en Florida