Hallan dos personas muertas en un arroyo tras tormenta en San Antonio

La mañana de este lunes, las autoridades de San Antonio, Texas, confirmaron el hallazgo de dos personas fallecidas en el arroyo Salado, tras la tormenta registrada la noche anterior.

El jefe de policía William McManus explicó que, según las primeras indagaciones, las víctimas habrían sido arrastradas por la corriente cuando intentaban cruzar o quedaron atrapadas en el cauce.

Detalles del hallazgo

La mujer fue localizada primero, tendida junto al lecho del arroyo, y las autoridades indicaron que probablemente murió por ahogamiento.

Mientras recorrían el área río abajo en busca de más víctimas, los agentes hallaron también el cuerpo de un hombre adulto, que sería su acompañante.

Aunque sus identidades no fueron reveladas, la policía presume que se trataba de dos amigos.

Una tercera persona a salvo

Durante la operación de búsqueda, surgió el reporte de una tercera persona que podría estar desaparecida. Sin embargo, fue localizada sana y salva, lo que descartó más víctimas en el hecho.

El jefe McManus recordó a la comunidad el peligro de transitar arroyos y zonas bajas durante tormentas, dado el rápido incremento del caudal.

La policía mantiene la investigación abierta para esclarecer en detalle cómo las dos personas terminaron en el arroyo, aunque la hipótesis principal apunta a que fueron arrastradas por las aguas crecidas.

