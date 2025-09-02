Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de septiembre de 2025

PISCIS

Mira Piscis, cuida ese corazoncito que traes más frágil que vaso de vidrio, porque cualquier golpe emocional te puede tirar en la lona. No te aferres a lo que no es, y si andas sin pareja disfrútalo, que no es castigo, es bendición: mejor solo y en paz que mal acompañado y con insomnio. Vienen momentos bien importantes en los negocios, un proyecto se te empieza a consolidar y puede darte esa seguridad que tanto buscabas. Eso sí, cuida tus palabras y actitudes con amistades, porque puedes dejar mucho que desear y luego ni cómo componerlo.

Acuérdate que el amor que más importa es el propio, lo demás déjalo en segundo plano. Ya no quieras cambiar a medio mundo, mejor cambia tú, pule tus defectos y deja de esperar perfección en la gente. A veces te deprimes porque no logras la estabilidad que sueñas, pero esa obsesión con lo perfecto solo te lastima. Deja que la vida ponga a las personas correctas en tu camino y, si te equivocas, aprende de la caída. Hoy es el momento de aprender a decir que no, de soltar el pasado y abrazar el presente con todo y sus arrugas.

ACUARIO

Acuario, no te me andes regresando al pasado como disco rayado, porque hay alguien que todavía te jala la nostalgia, pero bien sabes que hiciste bien en soltar ese peso muerto. Ya no te amargues, que lo mejor está por venir. Tus ingresos mejoran pronto, el dinerito empieza a fluir y hasta un viajecito podría caer, aunque aguas, porque así como se planea se puede cancelar.

Vas a encontrar un motivo fuerte para salir adelante, y esa razón puede ser alguien especial que te dé la chispa que necesitas para seguir dándole la vuelta al mundo. Eso sí, una amistad cercana anda despotricando de ti, pura envidia porque no te pueden alcanzar. No pierdas tu energía en aclarar nada, que a los ardidos ni agua. Si tienes pareja, dedícale tiempo, pero sé claro y directo, porque los silencios malentendidos traen problemas. También te vas a enterar de la ruptura de una amistad y ahí verás que no todos los cuentos de amor son eternos. Ten cuidado con tu enorme corazón: estás tan carente de amor propio que cuando alguien te sonríe tantito, tú ya crees que es amor. Aprende a diferenciar soledad de cariño y no te confundas.

CAPRICORNIO

Capricornio, tu carácter fuerte es tu escudo, pero también tu piedra en el zapato. Si no controlas ese genio, terminas cometiendo errores que luego te pesan. No dejes nada para después, haz las cosas al momento y demuestra quién eres y hacia dónde vas. No vuelvas a derramar lágrimas por quien solo vino a complicarte la vida, que tú no naciste para mendigar amor ni cariño.

Si hay problemas de pareja por celos o por terceras personas, pon las cartas sobre la mesa y aclara de una vez, porque no estás para pleitos de telenovela. La vida se encargará de ir limpiando de tu camino a toda esa gente basura que solo estorba, aunque te cueste soltar. Vendrán mensajes o llamadas de alguien importante que podría cambiarte el rumbo. En lo físico, cuida la garganta y las defensas, porque podrías andar con gripa.

Tienes un sueño que lleva rato en tu mente relacionado con negocios, y es hora de darle el empujón: puede traerte buenas ganancias. También un amor que fue importante podría reaparecer, y aunque te mueva el tapete, piensa dos veces antes de abrirle la puerta. El 2 de septiembre te invita a ser valiente, a confiar en el tiempo de Dios, que es perfecto, y a creer en que lo mejor todavía está en camino.

SAGITARIO

Sagitario, tu carácter fuerte y noble hace que muchos no te entiendan, porque a veces pareces dos personas en una: bipolar dicen, yo digo cambiante. Eres capaz de cumplir lo que prometes, pero el detalle es que lo quieres todo rápido, como si la vida fuera de microondas. Recuerda que lo que tarda en llegar se saborea mejor.

La vida te premiará en estos días por una buena acción que hiciste tiempo atrás, y eso te dará fe en ti mismo. Pero aguas con la relación, porque si no cuidas tu carácter, los pleitos y hasta la ruptura se ven en puerta. Habrá mañanas pesadas en que te levantes sin ganas, pero a mitad del día recuperarás fuerza y sentirás deseos de comerte el mundo.

Es posible que la tristeza te visite, pero no te asustes, es parte de limpiar el alma. Te hará más fuerte y más sabio para lo que viene. Aprende a no mendigar, a recordar lo que vales y a disfrutar tu presente sin tanta prisa. Hoy, 2 de septiembre, la vida te pide paciencia y confianza en que todo llega en su momento justo.

ESCORPIO

Escorpio, eres de mecha corta, y cualquier provocación te hace explotar como cohete en feria. Respira hondo, que la paciencia no es tu fuerte, pero te evitaría meterte en cada lío innecesario. Ojo con una mujer de piel clara que no trae buenas intenciones, podría envolverte en chismes y problemas que ni tuyos son. Aprende a soltar responsabilidades ajenas, porque no es justo que cargues con mochilas que no te pertenecen.

En tu familia podría haber una caída o accidente, no será grave pero sí te pondrá de nervios. Tú, con ese carácter fuerte, sueles actuar sin pensar y luego ni te importa la consecuencia, pero eso te puede meter en temas legales. Cambia tu forma de ver la vida, abre la mente y dale chance a nuevas oportunidades, sobre todo en el amor. Si ya te equivocaste, que no sea tu cruz de por vida: levántate más fuerte, aprende y no vuelvas a repetir los mismos errores. Hoy, 2 de septiembre, la vida te invita a ser más prudente, a soltar lo que no sirve y a enfocarte en lo que realmente te da paz y felicidad.

LIBRA

Libra, ya es hora de que te pongas a remediar tus errores y te conviertas en una mejor versión de ti mismo. La vida te dará más de una oportunidad, pero depende de ti aprovecharlas. El amor llegará, pero si te desesperas podrías cometer metidas de pata grandes. En el trabajo también se abren puertas, aunque si sigues con tu actitud pesimista no lograrás nada.

Prepárate, porque una verdad que no te va a gustar saldrá a la luz y tendrás que aguantar vara. Una amistad del pasado regresa con sentimientos por ti, y también llegan nuevas personas, entre ellas alguien con quien podrías tener encuentros apasionados sin tanto compromiso. Un dinerito extra se aproxima, ideal para cubrir pendientes y darte un gustito.

No dejes que nadie te frene, recuerda que tus límites los pones tú y nadie más. Camina con la frente en alto y muestra de qué estás hecho. Hoy, 2 de septiembre, la vida te dice que la felicidad no se mendiga ni se espera: se construye con decisión, esfuerzo y con la certeza de que eres dueño de tu destino.

VIRGO

Virgo, tu familia y amigos serán ese hombro firme que te ayudará a soportar lo que venga, así que no dudes en acercarte cuando lo necesites. Ten cuidado con tus pertenencias, porque podrías perder llaves, celular o algo de valor. Chismes fuertes se asoman: te vas a enterar de una infidelidad entre amistades, y eso será el tema de conversación por días.

No esperes demasiado de quien ya sabes que no mueve un dedo por ti, porque al final terminas decepcionado. Acuérdate de lo que vales y de lo que has logrado, ponte las pilas para conseguir ese cuerpo que sueñas y preocúpate más por ti que por andar buscando amor en lugares equivocados. Ese viaje que tanto deseas podría empezar a planearse pronto, así que ve preparando maletas.

En lo sentimental, si tienes pareja, bájale a la desconfianza: no puedes estar pidiendo pruebas de amor cada cinco minutos porque cansas. En los negocios, no te precipites, analiza bien antes de tomar decisiones importantes. Hoy, 2 de septiembre, es momento de enfocarte en ti, en tus metas y en disfrutar lo que tienes. No vivas en el suelo llorándole a quien no lo merece: este es tu tiempo de crecer.

LEO

Leo, un amor del pasado anda rondando y podría volver a encender la llama, pero no te dejes llevar solo por la nostalgia. Tu familia te necesitará mucho estos días, así que dedícales tiempo y cariño. Se avecinan cambios importantes que te harán valorar más lo que eres y dejar atrás los chismes que solo te restan energía.

Cuidado con tus cambios de humor, porque puedes alejar a quienes más te quieren. Si tu pareja insiste en sacar errores del pasado, párale de inmediato: no estás para repetir capítulos de novelas viejas. Tus sueños pueden revelarte verdades ocultas, presta atención porque podrían mostrarte sentimientos guardados hacia una amistad.

Hoy toca madurar, entender que todo pasa por algo y que de lo malo también salen lecciones valiosas. Una discusión con alguien del pasado puede sacarte de quicio, pero no caigas en provocaciones, mantén tu dignidad. Aléjate de personas que solo te deprimen, no es momento de cargar con tristezas ajenas. Este 2 de septiembre es tu recordatorio de que la vida es corta y se hizo para vivirla con pasión, no con culpas.

CÁNCER

Cáncer, si tu pareja desconfía de ti, pues que se aguante, porque el que no confía no tiene nada qué hacer en tu vida. No pierdas el tiempo dando explicaciones a quien ya tiene su veredicto armado. Una persona del pasado te dará la fuerza necesaria para cumplir esa meta que tanto has postergado, y verás que la motivación viene de donde menos lo esperas.

Tendrás días de nostalgia en los que vas a querer regresar el tiempo para corregir errores, pero recuerda que lo que ya fue no se puede cambiar, lo que sí puedes es enfocarte en lo que tienes hoy. A veces eres de carácter fuerte y acusas sin investigar, cuidado, porque podrías lastimar a alguien inocente.

Si tu pareja no sabe lo que quiere, no te arrastres, tú vales mucho. Nuevos amores se abren camino y hasta encuentros apasionados bajo las sábanas se visualizan. Eso sí, aprende a disfrutar lo que llegue sin tanta expectativa. Este 2 de septiembre la vida te recuerda que no finjas lo que no sientes, porque la verdadera felicidad llega cuando eres honesto contigo mismo y dejas de aferrarte a lo que ya no tiene remedio.

GÉMINIS

Géminis, bájale a tu intensidad, porque muchas veces haces tormentas en vasos de agua y terminas arruinando la calma que tanto necesitas. Te dejas manipular por amistades y caes en situaciones tontas que luego te quitan energía y hasta reputación. En el amor, aguas con lo que dices, porque una palabra mal puesta frente a tu pareja puede convertirse en un pleito de proporciones épicas.

Deja de estar a medias, ya ponte las pilas y comprométete con lo que quieres. Hay posibilidad de que una relación se consolide, pero la otra persona aún duda si dar el paso. Tú sigue mostrando lo que sientes sin presionar, el tiempo acomodará las piezas.

En tu círculo cercano habrá chismes y hasta rupturas amorosas, no te involucres demasiado porque podrías salir embarrado. Tus palabras pueden ser cuchillo, así que piensa antes de hablar. También cuidado con los chismes de vecindad, porque estarán a la orden del día. Este 2 de septiembre aprovecha para asistir a reuniones sociales, porque si no, te expones a que te critiquen a tus espaldas. Sé tú, pero con prudencia, y recuerda que no todos merecen acceso a tu vida.

TAURO

Tauro, vienen días de mucha reflexión en los que tendrás que poner sobre la mesa el camino que quieres seguir. El amor del pasado regresa con sorpresas, pero cuidado: no repitas errores que ya te costaron lágrimas. Fortalece tu autoestima y no te expongas a gente que ya te demostró que no te quiere bien.

En la economía se abren puertas, pero tendrás que ser astuto para aprovecharlas. Se acabó tu época de ingenuidad, ahora toca despabilarte y lanzarte por lo que quieres. Que las críticas de gente mediocre te valgan madre, porque quienes no logran sus sueños siempre buscan jalar a los demás.

Este es tu momento de tomar el control, de vivir tu vida como si pagaras por ella. Si sientes la necesidad de buscar a alguien que se fue, hazlo, pero sin ilusiones vacías: ten claro que también te pueden cerrar la puerta en la cara. Lo importante es que asumas las consecuencias de tus actos y no le eches la culpa a nadie más. El 2 de septiembre la vida te pide que confíes en tu capacidad, que disfrutes los momentos especiales y que recuerdes que tú eres el único dueño de tu destino.

ARIES

Aries, la vida es justa y da más vueltas que trompo en feria, así que no dudes que todo lo que sufriste y lloraste se transformará en bendiciones. Pero eso no quiere decir que te relajes: ya no bajes la guardia ni dejes que otros decidan por ti. Es momento de ponerte como prioridad, reconocerte, amarte y aceptar que vales mucho más de lo que tú mismo crees.

No te dejes manipular por quienes solo buscan aprovecharse de ti, abre los ojos y confía en tu capacidad de ser feliz sin depender de nadie. Pide perdón al pasado, pero no vuelvas a tropezar con las mismas piedras. Aprende a valorar hechos, no palabras, porque esas se las lleva el viento.

Hoy, 2 de septiembre, la vida te recuerda que solo tienes una oportunidad de vivir y no puedes gastarla en dramas. Es el tiempo de renacer, de levantarte del suelo y de demostrar que puedes ser feliz sin tener que dar explicaciones. Ya no llores por quien no merece tus lágrimas, porque cada lágrima guardada es tiempo perdido.

Llénate de amor propio, cúbrete de esa energía que te hace tanta falta y que será tu verdadera fuerza para seguir avanzando. No mendigues cariño, porque el amor que necesitas empieza en ti. Atrévete a soñar otra vez, a intentarlo, a levantarte con la frente en alto y a conquistar cada meta que has dejado a medias. Este es tu momento, Aries, y no tienes por qué pedir permiso para vivirlo.