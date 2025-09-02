Irán dice estar abierto a conversaciones nucleares con Estados Unidos

El camino hacia las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos “no está cerrado”, pero las demandas de Estados Unidos para imponer límites al programa iraní de misiles están obstaculizando las perspectivas de diálogo, aseguró un alto funcionario iraní este martes.

Una sexta ronda de conversaciones entre estos países fue suspendida tras el inicio de una guerra de 12 días en junio, en la que Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes e Irán respondió con oleadas de misiles balísticos contra Israel.

“De hecho, perseguimos negociaciones racionales. Al plantear cuestiones irrealizables, como las restricciones a los misiles, ellos establecen un camino que niega cualquier diálogo“, dijo Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en la red social X.

Temores de que Irán use su programa nuclear con fines bélicos

Los países occidentales temen que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán pueda permitirle producir material para una ojiva atómica y que busque desarrollar un misil balístico para transportarla.

Irán afirma que su programa nuclear es solo para la generación de electricidad y otros usos civiles y que está enriqueciendo uranio como combustible para estos fines. Además, alega que sus capacidades defensivas no pueden ser objeto de negociación en ninguna conversación sobre su programa atómico.

Los comentarios de Larijani se producen tras el lanzamiento la semana pasada por parte de Francia, Alemania y Reino Unido de un mecanismo que podría reimponer sanciones de la ONU a Teherán por su programa nuclear. Los tres países, también conocidos como los E3, han instado a Irán a participar en negociaciones nucleares con Estados Unidos, entre otras condiciones, para que la imposición de las sanciones se demore hasta seis meses.

Sigue leyendo:

· Trump afirma que Estados Unidos ha atacado tres instalaciones nucleares de Irán

· Donald Trump confirma ataque de EE. UU. contra Irán: Así son los sitios que habrían sido bombardeados

· EE.UU. envía bombarderos B-2 a Guam mientras Trump decide si intervenir en el conflicto de Israel e Irán