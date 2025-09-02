Residente permanente es detenido por ICE tras volver del funeral de su hermana en Filipinas 

La historia de Ernesto Toledo, residente permanente de Chicago, ha despertado preocupación y críticas hacia las prácticas migratorias en Estados Unidos. Y es que a pesar de haber vivido casi dos décadas en el país con Green Card, fue detenido por agentes de ICE tras regresar de Filipinas, donde asistió al funeral de su hermana.

De acuerdo con autoridades migratorias, la razón de su detención, como en un gran número de casos similares, se debe a un delito menor cometido hace más de 10 años que “pagó” en su momento pero que volvió a resonar en la actualidad ante las duras políticas migratorias que rigen el panorama de millones de migrantes en Estados Unidos.

La detención tras un viaje familiar

Según Fox 32 Chicago, el incidente ocurrió en mayo, cuando Toledo arribó al aeropuerto O’Hare y fue interceptado por agentes de inmigración. Las autoridades justificaron la detención alegando un delito menor cometido hace más de diez años, lo que lo hacía “removable”, es decir, deportable, bajo la legislación vigente.

Ernesto exhibió el trato inhumano que sufrió durante su tiempo de detención. Crédito: Ted S. Warren | AP

De acuerdo con el mismo medio, durante los primeros cinco días estuvo recluido en una sala helada sin acceso a camas ni higiene adecuada. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención donde pasó otros cuatro días en condiciones igualmente precarias, sin duchas operativas. “Fue tratado como un criminal peligroso, cuando en realidad es un padre de familia con una vida construida aquí”, relató su esposa a medios locales.

Su familia denunció el trato inhumano mientras ICE mantuvo su detención prolongada mientras evaluaba el procedimiento de deportación. Esta decisión generó críticas de activistas y legisladores, quienes cuestionaron la severidad de las medidas contra un residente permanente con arraigo familiar y comunitario.

La liberación de Ernesto Toledo

Después de más de tres meses bajo custodia, Ernesto Toledo recuperó su libertad, informó Fox 32 Chicago. La liberación se produjo tras una intensa campaña de presión comunitaria y mediática que puso en evidencia las condiciones de su encierro y su situación legal como residente permanente.

Un portavoz de la familia destacó que Toledo es un empresario, esposo y padre de familia que ha vivido en Chicago por casi 20 años. La comunidad local se movilizó en su defensa, insistiendo en que su detención no reflejaba su verdadero papel como miembro productivo y respetado de la sociedad.

En su versión, ICE sostuvo que la detención respondió al marco legal migratorio y a la existencia de un antecedente penal, aunque reconoció que el caso fue revisado y resuelto de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Lo que viene para Ernesto Toledo

Aunque ya está en casa junto a su esposa e hijos, el proceso de Ernesto Toledo aún no ha concluido. Su equipo legal trabaja para garantizar que no enfrente nuevas acciones de deportación por el antecedente invocado por ICE.

Continúa leyendo:

Padre de Orange deportado por ICE tras 82 días bajo arresto

Inmigrante con Green Card fue detenido y trasladado a confinamiento solitario: está incomunicado

ICE detiene a influencer en Los Ángeles sin orden judicial, revela abogado





