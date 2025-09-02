Solicitó la Green Card, fue detenido y luego liberado por ICE: “Amo este país”

El caso de Rami Jilani Othmane, un músico tunecino residente en California, generó conmoción nacional después de que fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de estar en proceso legal de obtener la Green Card, por un supuesto vencimiento de su visa de entrada.

Tras pasar varias semanas bajo custodia y en condiciones que su familia calificó como inhumanas, Othmane fue liberado. Pese a lo anterior, Rami no dudó en “quitar” responsabilidad al Gobierno o autoridades migratorias al mencionar al medio Newsweek: “Nunca culpo a un país por los errores que pueden ocurrir. Solo quiero que estos errores no le sucedan a nadie”.

La liberación de Rami Jilani Othmane

La presión de su familia, su comunidad y autoridades locales fue clave para que Rami Jilani Othmane recuperara su libertad. Según informó Newsweek, el músico de 42 años fue liberado tras 26 días en detención, tiempo en el que su estado de salud, pues enfrenta un diagnóstico de cáncer, generó gran preocupación.

Autoridades mencionaron que Rami contaba con una visa vencida desde hace 9 años. Crédito: Shutterstock

La senadora Sasha Renée Pérez, de California, calificó su detención como “inhumana e injusta” y denunció que Othmane había sido tratado de forma contraria a sus derechos como solicitante de residencia permanente. “Rami es un esposo, un miembro respetado de la comunidad y alguien que merece un trato digno”, declaró en un comunicado.

Tras su liberación, Othmane expresó su felicidad por dejar el centro de detención, además de mostrar su alegría por estar de vuelta con su familia: “Estoy feliz de estar de vuelta con mi familia. Estoy feliz de estar a salvo”.

Incluso, se dio el tiempo de declarar su “amor” por Estados Unidos pese a la situación vivida: “Me encanta este país”. Tras su liberación, Othmane se reunió con su esposa, quien había liderado una campaña pública para su caso.

La detención de Rami

El arresto de Othmane ocurrió a mediados del mes de julio mientras conducía a una tienda de comestibles en la ciudad de Pasadena. Durante dicho momento, Rami se encontraba en una llamada de Facetime con su esposa, la doctora Wafaa Alrashid, quien es ciudadana estadounidense y jefe de personal del Hospital Huntington.

De manera casi inmediata, el artista africano presentó la documentación necesaria. Sin embargo, los oficiales le ordenaron descender del coche, algo que la misma doctora Alrashid presenció debido a que la llamada continuaba en curso.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Rami Jilani Othmane fue descrito como un inmigrante ilegal de Túnez debido a que su visa de turista B-2 expiró hace más de nueve años, por lo que fue arrestado y puesto en custodia en un Centro de Detención de Eloy.

Durante las primeras semanas de detención se le negó acceso a artículos básicos de higiene y durmió en el suelo durante 13 noches.

Su esposa denunció también que fue mantenido incomunicado en varias ocasiones y que las instalaciones donde estuvo recluido carecían de condiciones mínimas de salubridad. Estas denuncias coincidieron con testimonios de otros detenidos, lo que amplió el debate sobre las prácticas de ICE. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional refutó dichas declaraciones mencionando que Rami contaba con todas las condiciones necesarias durante su detención.

El futuro de Rami tras su liberación

Aunque ya está de vuelta con su familia, el futuro de Rami Jilani Othmane sigue en proceso legal, además de que cuenta con un monitor de tobillo que le impide dejar la ciudad.

El músico ha declarado que quiere seguir construyendo su vida en Estados Unidos junto a su esposa y que espera que lo ocurrido impulse una mayor atención a los derechos de quienes buscan regularizar su situación.

Continúa leyendo:

ICE detiene a influencer en Los Ángeles sin orden judicial, revela abogado

Agentes de ICE irrumpen en un autolavado para arrestar inmigrantes: “Fue como una película de guerra”

Inmigrante con beca universitaria decidió firmar su salida voluntaria de EE.UU. luego de 6 meses detenida





