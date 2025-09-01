Agentes de ICE irrumpen en un autolavado para arrestar inmigrantes: “Fue como una película de guerra”

La mañana del 29 de agosto, un operativo federal sacudió a Studio City, en Los Ángeles. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) irrumpieron en un reconocido autolavado y arrestaron a varios trabajadores frente a los ojos atónitos de clientes y vecinos.

Testigos que habitualmente visitaban el negocio para lavar sus autos describieron el momento como algo fuera de lo común. “Fue horrible, fue como una película de guerra”, expresó a ABC7 Jay Schwartz, quien tiene 25 años acudiendo al lugar.

“Llevan máscaras, llevan chalecos antibalas, Tienen armas largas, pistolas, y persiguen y gritan a todo el mundo”, añadió el hombre.

El Studio City Hand Car Wash, ubicado en Ventura Boulevard, es un negocio con más de 30 años de servicio en la comunidad. El viernes se convirtió en el epicentro de un operativo que terminó con varios trabajadores perseguidos, esposados y subidos a vehículos oficiales.

Un reporte de Noticias Telemundo captó el llanto desesperado de uno de los trabajadores, al darse cuenta de que su vida en Estados Unidos había dado un giro radical. Incluso, algunos intentaban mostrar sus identificaciones, pero los agentes de ICE iban con una sola misión: arrestarlos.

“Son buenos chicos, es un día triste”, expresa el dueño del autolavado

El propietario del autolavado, Ben Forat, no ocultó su indignación ante lo ocurrido y aseguró que sus empleados son personas completamente sanas.

“Son chicos trabajadores que llevaban varios años trabajando aquí, algunos de ellos. Siempre acuden al trabajo. No beben, no consumen drogas, no roban. Es un día triste”, dijo.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la operación fueron arrestadas cuatro personas originarias de Guatemala y México. El mismo viernes, otra acción similar se llevó a cabo en un Home Depot de la ciudad de Pomona, donde también hubo arrestos.

Las redadas forman parte de un plan más amplio para intensificar los controles migratorios en el sur de California.

Según un comunicado del DHS, en el operativo de Pomona fueron detenidos tres inmigrantes, entre ellos Misael Feliciano-López, un hombre de origen mexicano que contaba con antecedentes por lesiones físicas a su cónyuge y una detención previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes del operativo provocaron indignación en redes sociales y entre líderes locales. La senadora estatal demócrata Susan Rubio emitió un mensaje contundente:

“Estoy devastada por el hecho de que cuatro jornaleros de Home Depot hayan sido detenidos esta mañana en Pomona. Son personas trabajadoras que solo buscan la oportunidad de proveer para sus familias. Redadas como esta no hacen más que aterrorizar a las comunidades y castigar a quienes contribuyen a nuestra economía. En el proceso se están destruyendo familias y los niños se quedan solos, llorando y preguntándose si volverán a ver a sus padres”.

Te puede interesar:

· Inmigrantes tienen poco que celebrar en el Día del Trabajo en EE.UU. debido a las redadas

· Deportaciones en EE.UU. han paralizado las construcciones en el país

· Jueza bloquea el plan del Gobierno de Trump para deportar a niños guatemaltecos