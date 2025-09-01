Kristi Noem confirma plan para expandir operaciones de ICE en las principales ciudades

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo que el gobierno de Trump se alista para ampliar las operaciones de inmigración en Chicago, confirmando los planes para una mayor presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande del país mientras el presidente Donald Trump continúa criticando al liderazgo demócrata de Illinois.

De acuerdo a declaraciones a “Face the Nation” de CBS News, “Ya hemos tenido operaciones en curso con ICE en Chicago y en todo Illinois y otros estados, asegurándonos de cumplir con nuestras leyes, pero tenemos la intención de agregar más recursos a esas operaciones”.

“Muchas ciudades están lidiando con la delincuencia y la violencia en este momento, así que no hemos descartado nada”, dijo, y agregó: “Animaría a todas las grandes ciudades, San Francisco, Boston, Chicago, sean las que sean, a que, si quieren ayudar a que su ciudad sea más segura y próspera, permitan a la gente caminar en libertad como lo hace ahora la gente de Washington, D.C…. deberían llamarnos”, dijo.

Al preguntársele cómo sería una expansión de las operaciones del ICE en Chicago y si implicaría la movilización de tropas de la Guardia Nacional para ayudar con las redadas y arrestos migratorios, Noem dudó, diciendo: “Eso siempre es una prerrogativa del presidente Donald Trump y su decisión. No entraré en detalles sobre las operaciones planeadas en otras ciudades”.

Sin embargo, Noem se negó a proporcionar más detalles sobre el aumento previsto de agentes federales. Esto ocurre después de que la administración Trump desplegara tropas de la Guardia Nacional en Washington, D. C. para combatir la delincuencia, la inmigración y la falta de vivienda, y dos meses después de enviar tropas a Los Ángeles.

Tal postura se produce un día después de que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmara una orden ejecutiva que ordena al departamento legal de su ciudad explorar formas de contrarrestar un posible aumento de las fuerzas del orden federales y de las tropas de la Guardia Nacional en Illinois.

Johnson advirtió que los funcionarios de Chicago habían “recibido informes creíbles de que tenemos días, no semanas, antes de que nuestras ciudades vean algún tipo de actividad militarizada por parte del gobierno federal”.

Sigue leyendo:

· Gobernador de Illinois se opone a que Donald Trump envíe la Guardia Nacional a Chicago

· Gobernador de Illinois promete dura respuesta si Trump despliega a la Guardia Nacional en Chicago

· Alcalde de Chicago arremete contra Trump y niega que la delincuencia se le haya salido de control