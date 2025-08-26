Gobernador de Illinois se opone a que Donald Trump envíe la Guardia Nacional a Chicago

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, expresó su rechazo absoluto a la declaración emitida por el presidente Donald Trump de pretender enviar a la Guardia Nacional a Chicago con el objetivo de reducir los índices de criminalidad.

Bajo el argumento de que existía un alto porcentaje delincuencial en la capital del país, recientemente, el jefe de la nación federalizó el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. y con el apoyo de cerca de 800 miembros de la Guardia Nacional ha realizado más de 1,000 arrestos de individuos considerados como un riesgo para la sociedad.

Satisfecho con los resultados de su estrategia de seguridad, Trump anticipó replicarla en otras ciudades del país como Chicago, donde afirmó que el desempeño de los gobernantes se ha quedado corto permitiéndole a los criminales delinquir con total impunidad.

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente, y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema después de este. Y ni siquiera será difícil”, expresó ante varios representantes de medio informativos congregados en la Oficina Oval.

En respuesta, durante una conferencia de prensa, J.B. Pritzker, cuyo nombre figura en el radar demócrata como una de sus cartas fuertes rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, señaló no requerir del presidente ni de la Guardia Nacional en “La Ciudad de los Vientos”.

“Donald Trump miró a las cámaras y me pidió personalmente que dijera: ‘señor presidente, ¿puede hacernos el honor de proteger nuestra ciudad? Le digo: ‘señor presidente, no venga a Chicago. No lo queremos ni lo necesitamos aquí’”, enfatizó.

El gobernador de Illinois se niega a aceptar que la Guardia Nacional reciba el control de la seguridad en Chicago. (Crédito: Eric Thayer / AP)

El político demócrata calificó la estrategia de seguridad puesta en marcha por el mandatario republicano en Washington como algo que va en contra de la Constitución.

“Lo que está haciendo el presidente Trump no tiene precedentes y es injustificado. Es ilegal, inconstitucional y antiestadounidense. No se trata de combatir la delincuencia. Se trata de que Donald Trump busca cualquier justificación para desplegar el ejército en una ciudad demócrata de un estado demócrata para intentar intimidar a sus rivales políticos”, expresó.

El gobernador de Illinois le recomendó a Trump establecer un dialogo con él y con el alcalde de Chicago para verificar que el estado es seguro, pues se han logrado disminuir el índice delictivo.

“Si realmente se trataba de combatir la delincuencia y hacer las calles más seguras, ¿qué justificación podría tener la Casa Blanca para planificar una acción tan excepcional sin ninguna conversación ni consulta con el gobernador, el alcalde ni la policía?”, expuso.

Sigue leyendo:

• Gobernador de Illinois lanza su candidatura a la reelección para un tercer mandato

• Gobernador de Illinois culpa a Donald Trump de “destruir la democracia”

• Gobernador de Illinois arremete en contra de Trump y le reprocha “su estupidez”