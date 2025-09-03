Avioneta se estrella en Wyoming: muere niña de 13 años y tres familiares resultan heridos

Una tragedia aérea sacudió al norte de Wyoming este lunes cuando una avioneta que transportaba a cuatro miembros de una misma familia se estrelló en un terreno montañoso de Big Mountain, dentro del Bosque Nacional Bighorn, en el condado de Sheridan.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:57 p. m. y fue reportado inicialmente como un posible caso de personas heridas o extraviadas en la zona, según la Oficina del Sheriff del condado. Posteriormente, un sobrevuelo confirmó la presencia de restos de un avión monomotor.

Víctimas y sobrevivientes

En el lugar, los equipos de rescate encontraron a tres pasajeros con heridas graves y confirmaron la muerte de una niña de 13 años.

Las víctimas fueron identificadas únicamente como un hombre de 54 años, una mujer de 53 y un niño de 11 años, todos integrantes de la misma familia. Los tres sobrevivientes fueron estabilizados en el terreno y posteriormente trasladados en helicópteros de la Guardia Nacional y ambulancias aéreas a dos hospitales de la región.

El cuerpo de la menor fue entregado al forense del condado de Sheridan, que publicará su identidad tras notificar a los familiares.

Operativo de rescate

En la operación participaron agentes del sheriff, el Equipo de Búsqueda y Rescate del Área de Sheridan (SASAR), el Servicio Médico de Emergencia Regional de Wyoming (WREMS) y unidades de la Guardia Nacional.

“El esfuerzo coordinado entre todos los rescatistas, los servicios médicos de emergencia, los equipos médicos y el personal de la aeronave fue excepcional”, señaló el sheriff Levi Domínguez, quien transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) envió funcionarios al sitio del siniestro para iniciar la investigación que determinará las causas del accidente.

Mientras tanto, la oficina del sheriff pidió a la población mantenerse alejada del área para no entorpecer las labores de las autoridades.

