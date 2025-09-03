Embarcación atacada por EE.UU. en el Caribe era del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump afirmó que el ejército de EE.UU. realizó un “ataque letal” en el Caribe contra una lancha que transportaba drogas, la cual, según dijo, había partido de Venezuela y era operada por el grupo criminal Tren de Aragua.

“El ataque se realizó mientras los terroristas estaban en el mar en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales rumbo a Estados Unidos”, señalo el mandatario en una publicación en redes sociales.

Trump añadió que once personas murieron en la operación militar, y publicó un video de una pequeña embarcación que parece explotar en llamas.

WATCH: The U.S. military destroyed a Venezuelan drug boat in international waters with 11 Tren de Aragua narcoterrorists aboard, the Trump admin says. pic.twitter.com/qpOq1Yk2Lz — Fox News (@FoxNews) September 2, 2025

En las imágenes en blanco y negro, se observa el objetivo al momento de ser interceptado por un misil. La Casa Blanca no explicó cómo los militares determinaron quienes estaban a bordo del buque y como sabían que eran miembros del Tren de Aragua.

“Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido en este ataque. Por favor, que esto sirva como aviso para cualquiera que siquiera piense en traer drogas a los Estados Unidos de América”, agregó Trump.

De acuerdo con EFE, este operativo es el primer golpe que Estados unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela, y que está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4,500 efectivos, y se estima que hay otros 2,200 soldados adicionales.

Por su parte, el gobierno de Venezuela respondió acusando a Estados Unidos de utilizar Inteligencia Artificial para crear el video que fue difundido por Trump en sus redes sociales, y el titular de Comunicación, Freddy Nuñez, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mentirle a Trump sobre lo ocurrido en el mar Caribe.

Luego del ataque, Trump arremetió contra el presidente venezolano, Nicolas Maduro, acusándolo de estar detrás del Tren de Aragua y de sus operaciones relacionadas al narcotráfico.

