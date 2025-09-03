Hombre acusado de intentar asesinar a Trump lo llamó “cerdo racista” y le lanzó un absurdo desafío

Ryan Wesley Routh, sujeto acusado de pretender asesinar al presidente Donald Trump y cuyo juicio está por iniciar, lo llamó “cerdo racista” y le lanzó un reto que suena por demás descabellado.

El 15 septiembre del año pasado, el hombre originario de Carolina del Norte fue detenido por las autoridades después de haber sido descubierto escondido entre unos arbustos con un arma cerca del Trump International, a una distancia aproximada de entre 300 y 500 metros de Donald Trump —en ese momento candidato presidencial republicano— mientras jugaba al golf en West Palm Beach.

Su objetivo de asesinar al magnate neoyorquino se vino abajo al ser detectado por un miembro del Servicio Secreto quien se percató de que el cañón de un rifle semiautomático salía de entre los árboles y entonces abrió fuego en contra de la persona que lo portaba.

Wesley Routh de inmediato se dio a la fuga, pero terminó siendo capturado en la carretera interestatal 95 en el Condado de Martin por agentes de la oficina del sheriff.

A partir de entonces, ha permanecido detenido en espera de que a través de un juicio se determine su destino, pues él se declaró como no culpable de cinco cargos presentados en su contra, entre ellos intento de asesinato de un importante candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para promover un delito violento y agresión a un funcionario federal.

En caso de ser encontrado culpable, Ryan Wesley Routh podría ser condenado a cadena perpetua. (Crédito: Efrem Lukatsky / AP)

A diferencia de otros casos, Ryan Wesley Routh renunció a ser representado por el defensor designado por el estado y será él mismo quien se encargue de demostrar su presunta inculpabilidad, pues la Corte Suprema de Estados Unidos les brinda esa opción a los acusados.

A menos de una semana del arranque de su juicio, Routh insultó al presidente y además le pidió aceptar enfrentarlo en una sesión de golf para definir la suerte de ambos.

“Una ronda de golf con el cerdo racista, si él gana puede ejecutarme, si yo gano, obtengo su trabajo”, indicó.

El sujeto de 59 años también se atrevió a criticar a la fiscalía por introducir nuevas pruebas estando tan cerca el juicio.

“Si quieren negociar la admisión de la evidencia para mi citación a ese babuino de Donald J. Trump, traigan a ese idiota; es un trato. Denme grilletes y esposas, y que el viejo gordo se la juegue. Debemos acabar con el crimen en Estados Unidos”, enfatizó.

Por absurdo que parezca, Ryan Wesley Routh también tuvo la osadía de solicitar una habitación tranquila y alejada donde pueda estudiar los documentos relacionados con su caso, tener derecho a recibir visitas, contar con un teléfono móvil, acceder a su correo electrónico, contar con una máquina de escribir e incluso pidió estar rodeado de strippers.

