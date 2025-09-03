Sheinbaum presentará logros en seguridad en reunión “cordial” con Marco Rubio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reunión que tendrá este miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, será “muy cordial”, y enfocada en presentar avances en materia de seguridad, así como en migración y comercio.

“Va a ser una reunión muy cordial”, aseguró la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum explicó que el Gobierno de México realizará “una presentación de los logros de la estrategia de seguridad” y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro respeto a sus soberanías.

“Yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá (en Estados Unidos). También el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del departamento de Estado”, añadió.

Puntualizó que no habrá una firma de un acuerdo, lo que tendría otra connotación en la política exterior, sino que únicamente se espera que ambos países coincidan en “un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley”.

“Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación, en el marco de nuestras soberanías”, remarcó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sheinbaum se reunirá con Rubio a las 10:00 hora local (16:00 GMT), y después se espera que el secretario de Estado brinde una conferencia de prensa alrededor de las 11:00 (17:00 GMT) en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, junto al canciller, Juan Ramón de la Fuente.

Rubio arribó el martes a México, donde De la Fuente lo recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana.

El Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente Donald Trump para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6,480 personas y se han confiscado casi 60 toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.

La SRE reportó el 22 de agosto una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos desde el 1 de octubre pasado, cuando inició el Gobierno de Sheinbaum.

Cifras oficiales apuntan que Estados Unidos ha repatriado a 82,049 mexicanos en los últimos seis meses, desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. EFE

