Captan conversación entre Xi y Putin sobre la posibilidad de “vivir para siempre”

El pasado desfile militar para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial atrajo las miradas del mundo con una estampa del presidente chino Xi Jinping, flanqueado por Vladímir Putin y Kim Jong-un, en una escena, inédita hasta ahora, fue presentada por la propaganda oficial como un símbolo de “unidad”.

Además de las reacciones del polémico encuentro, medios internacionales dieron a conocer detalles de una conversación informal entre los líderes de China y Rusia, quienes reflexionaron sobre vivir para siempre.

Hot Mic catches Xi and Putin's bizarre chat about immortality and organ harvesting during live video feed. pic.twitter.com/C5EBESlZmn — Fox News (@FoxNews) September 3, 2025

De acuerdo al diario The New York Times, Xi Jinping reflexionó que las personas pronto podrían vivir hasta los 150 años, mientras Putin, hablando a través de un traductor, dijo que los trasplantes de órganos podrían permitir a los humanos alcanzar la “inmortalidad”.

“La gente rara vez vivía más de 70 años, pero hoy en día, a los 70, todavía eres un niño”, se pudo escuchar.

“La biotecnología está logrando avances”, respondió Putin, “Habrá trasplantes constantes de órganos humanos, y tal vez incluso la gente se hará más joven a medida que envejezca, incluso logrando la inmortalidad”.

“Podría ser que en este siglo los humanos puedan vivir hasta 150 años”, se puede escuchar a Xi diciendo.

Aunque Xi hasta ahora no ha mostrado el mismo entusiasmo de Putin por discutir públicamente cualquier esperanza de longevidad, ha sugerido que quiere permanecer en el poder, y por lo tanto vivo, por algún tiempo más, evitando cualquier indicio de que haya elegido un sucesor.

“Es nuestra esperanza compartida que los ancianos puedan ser bien atendidos, felices y vivir hasta una edad avanzada con buena salud”, ha dicho.

Los fragmentos de la charla fueron captados por un micrófono abierto y transmitidos en vivo por los medios de comunicación estatales chinos desde el desfile que celebra el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Así, ese momento arrojó luz sobre cómo los avances médicos se cruzan con la geopolítica, dado que tanto Putin como Xi, quienes tienen 72 años, han sugerido que podrían querer permanecer en el poder durante los próximos años.

Según agencias internacionales, más que una plática anecdóticas, desde hace mucho tiempo Putin tiene un interés personal en la longevidad y ha encargado a su ministerio de salud que aumente la esperanza de vida como una “prioridad clave”.

