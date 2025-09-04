Casi todas las torres para niños pequeños que probamos plantearon preocupaciones de seguridad. Aquí el porqué.





Las mejores torres son más pesadas y tienen una base más ancha y resistente. Pero las normas de la industria todavía están muy lejos de ser suficientes.

Las torres para niños pequeños son populares, pero la industria carece de normas de seguridad obligatorias. (Este GIF es solo para fines demostrativos; muestra lo que sucedió al aplicar una pesa de 35 libras).

By Lauren Kirchner

Las torres para niños pequeños, también llamadas torres de aprendizaje, taburetes de cocina o torres de ayuda, ofrecen la oportunidad a los niños pequeños de unirse a sus padres o cuidadores en la encimera de la cocina o cualquier sitio donde necesiten subirse. Con barandillas y otras medidas de seguridad diseñadas para evitar que los niños se caigan, las torres para niños pequeños están diseñadas para ser una forma más segura de acceder a una encimera alta que, por ejemplo, si se suben a una silla o incluso a un taburete.

Estar a la misma altura que sus padres, observando y participando en las tareas cotidianas, como preparar la comida, puede ser beneficioso para el desarrollo infantil, según los expertos. Puede mejorar la motricidad fina, fomentar la independencia y hacer que los niños pequeños se sientan parte importante de la rutina diaria de la familia.

“Ese principio de aprendizaje autónomo, de aprender haciendo, es la base de muchas filosofías educativas.”, afirma la doctora Mollie Lobl, pediatra del desarrollo del Hospital Infantil del Centro Médico Montefiore de la ciudad de Nueva York.

Aunque los beneficios para el desarrollo de las torres para niños pequeños son evidentes, también son los posibles riesgos de seguridad que conllevan para los niños. Numerosas lesiones infantiles por caídas y atrapamientos relacionados con las torres niños pequeños se han descrito en reseñas en línea de dichos productos y se han reportado a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), la agencia que supervisa 15,000 tipos de productos de consumo.

Existe una amplia gama de torres para niños pequeños en el mercado, con una gran variedad de calidad de construcción y diseño. Algunas son muebles pesados ​​y robustos, mientras que otras son más frágiles y menos estables. De hecho, mientras trabajábamos en este informe, una de las torres que probamos fue retirada del mercado debido a un problema de seguridad. Su “barra superior de seguridad” se desprendía con el más mínimo contacto, provocando que los niños se cayeran.

Los padres que usan estos productos con sus niños pequeños podrían sorprenderse al saber que actualmente no existen normas de seguridad para ellos. Expertos en seguridad infantil y líderes de la industria llevan más de un año trabajando en normas para esta categoría de productos. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, todavía están en fase de borrador y son un conjunto de directrices voluntarias, no reglas que los fabricantes tengan que seguir. Esto significa que no se requieren pruebas de seguridad claras y uniformes para las torres para niños pequeños que se venden en línea y en las tiendas físicas.

Por este motivo, CR decidió evaluar la seguridad de algunas de las torres más populares para ver qué podíamos aprender.

Problemas de seguridad con las torres para niños pequeños

Se reportaron dieciséis incidentes de seguridad a SaferProducts.gov, la base de datos pública de reportes de incidentes de la CPSC, entre 2011 y 2024, la mayoría de los cuales involucraron a niños de 1 o 2 años. Afortunadamente, no se conocen muertes relacionadas con torres para niños pequeños. Sin embargo, los reportes a la CPSC describen caídas, resbalones, vuelcos, madera partida, tornillos sueltos y cabezas o extremidades de niños atrapadas en los huecos entre las partes.

“Mi hijo de 2 años y medio se quedó con la cabeza atrapada en su torre para niños pequeños entre el escalón y el primer nivel”, escribió un padre sobre una experiencia que tuvo con una torre Bateso en 2024. Ese año, el nieto de otra persona estaba de pie en un taburete Cosco almorzando cuando “se inclinó ligeramente hacia atrás, la barra se rompió y cayó de espaldas sobre el suelo de baldosas”.

En 2020, un padre también escribió sobre una situación que le ocurrió a su hijo de 2 años cuando estaba en una isla de cocina en una versión antigua de la torre para niños Simplay3. “Mi hijo estaba jugando con sus carritos de juguete cuando se estiró para agarrar uno de su lado izquierdo, y su peso hizo que la torre se volcara, lo que provocó mi hijo se cayera sobre nuestros pisos de madera. Se golpeó fuertemente la cabeza y nos obligó a llevarlo de urgencia al hospital”. Ese incidente y otros varios informes de vuelcos hicieron que la compañía retirara esa versión de su torre en 2023. Simplay3 ofreció a los clientes un kit de reparación con una base nueva y más amplia para mayor estabilidad. La nueva versión superó la prueba de vuelco de CR.

La torre Simplay3 es una de las cuatro retiradas del mercado en los últimos años tras múltiples informes de lesiones y situaciones de riesgo. La Step2 StepUp Sidekick fue retirada del mercado en 2021 después de que la compañía descubriera que la bandeja de almacenamiento que sirve como barrera protectora en la parte superior de la torre podía aflojarse y desprenderse, lo que suponía un riesgo de caída. El taburete plegable Onasti fue retirado del mercado en marzo de 2025 tras varias caídas, incluyendo una que causó una lesión cerebral a un niño pequeño.

A finales de julio de 2025, la Cosco Kitchen Stepper fue retirada del mercado tras múltiples informes de niños que se cayeron porque la “barra de seguridad” se desprendió o rompió durante el uso diario. Los usuarios comentaron en línea historias de niños que se rompieron un brazo, se partieron el labio o sufrieron una conmoción cerebral al caerse de un taburete de Cosco.

Al observar el diseño de este taburete (un taburete de cocina de dos escalones con una barra delgada en el respaldo), Gabe Knight, analista sénior de seguridad de CR, destacó los posibles riesgos. “La supuesta barra de seguridad del taburete Cosco Kitchen Stepper daba a los padres una falsa sensación de seguridad”, dice, “pero los informes de lesiones de los consumidores dejan claro que este producto no debería haberse anunciado como apto para niños”.

CR se puso en contacto con Dorel, la empresa matriz de Cosco, sobre el retiro del mercado, pero la empresa no respondió a preguntas adicionales sobre los resultados de las pruebas de CR ni a nuestra pregunta sobre por qué había comercializado el taburete para niños.

La Cosco Kitchen Stepper fue retirada del mercado en julio de 2025 tras varios incidentes en los que se desprendió la barra de seguridad trasera. Los expertos de Consumer Reports afirman que esta torre nunca debió comercializarse para niños.

Photo: CPSC

Si bien las torres para niños pequeños han sido objeto de retiradas del mercado, actualmente no existe una normativa ni un estándar de seguridad específico para esta categoría de producto. Esto contrasta con otras categorías de productos, como asientos de auto, carriolas y cunas, que deben cumplir con las normas federales de seguridad. Como resultado, existe una amplia gama de calidades de construcción y rigor en las pruebas en todo el mercado.

Los expertos afirman que este es un problema común. Se inventa un nuevo producto, gana popularidad, inspira a multitud de imitadores y se convierte en una categoría completamente nueva, todo esto antes de que los organismos de control de la industria o el gobierno decidan cómo probar o regular la seguridad de los diseños. Las torres para niños pequeños son solo un ejemplo. Hay muchas más categorías de productos para niños y bebés de las que uno imaginaría que no cuentan con normas de seguridad obligatorias específicas.

“Si un producto infantil está a la venta, muchos padres dan por hecho que ha sido probado para cumplir con un estándar de seguridad. Desafortunadamente, ese no siempre es el caso, especialmente con productos nuevos”, afirma Knight. “En Estados Unidos no existe una aprobación previa a la comercialización para los productos, y puede llevar tiempo que unas normas de seguridad sensatas se implementen”.

Los expertos en seguridad de Consumer Reports y otros defensores quisieran que eso cambiara. ASTM International, una organización que reúne a expertos en productos, defensores de la seguridad y partes interesadas de la industria, el gobierno y el comercio minorista para desarrollar estándares de seguridad de productos, cuenta actualmente con un grupo de trabajo sobre torres para niños pequeños que está elaborando una nueva norma voluntaria. (CR es miembro de ASTM).

Si el grupo vota a favor de adoptar el estándar, la Comisión Federal de Seguridad de Productos del Consumidor votará entonces sobre si adoptar o no dicho estándar voluntario como nueva norma obligatoria para todas las empresas que fabrican o venden torres para niños pequeños. El proceso de regulación de la seguridad es ya lento, y los recientes cambios en el liderazgo y la estructura de la CPSC por parte de la administración Trump han generado nuevos obstáculos.

“El desarrollo de estándares de seguridad puede tardar años, durante los cuales productos sin regular pueden permanecer en el mercado”, dice Knight. “Los fabricantes siempre deben incorporar la seguridad en el diseño de sus productos, independientemente de si existe un estándar obligatorio o voluntario. Los consumidores lo esperan y lo merecen. No realizar pruebas de seguridad no solo erosiona la confianza del consumidor, sino que también puede provocar lesiones graves o incluso algo peor”.

Las torres para niños pequeños pueden tener muchos beneficios para los padres y los niños curiosos, pero muchas de ellas se vuelcan con demasiada facilidad o presentan riesgos de atrapamiento, según las pruebas de CR.

Photo: Getty Images

Ken Waldman, presidente y director ejecutivo de Little Partners, copresidente del grupo de trabajo de ASTM para torres de cocina y afirma haber impulsado la implementación de normas de seguridad durante muchos años. Little Partners es propietaria de la marca registrada del término “torre de aprendizaje” (learning tower), una categoría de producto inventada en 1992 por una maestra Montessori. (La torre de aprendizaje de Little Partners no se incluyó en las pruebas de CR).

“Durante unos 20 años, no hubo mucha competencia”, dice Waldman. Pero ahora, añade, “todo el mundo se está sumando, y hay una gran cantidad de productos importados que no superan la mayoría de las pruebas y están mal fabricados”.

Cómo probamos las torres para niños pequeños y qué descubrimos

Ante la falta de una norma o prueba de seguridad para las torres para niños pequeños, Consumer Reports decidió realizar su propia prueba con algunos de los modelos disponibles en el mercado. De una amplia gama de productos, elegimos 16 torres populares con diversos estilos de diseño. Las probamos para comprobar su estabilidad y el riesgo de atrapamiento, y luego evaluamos las advertencias de su etiqueta y las recomendaciones de edad. Consumer Reports diseñó estas pruebas basándose en el borrador de la norma que actualmente está debatiendo el grupo de trabajo de ASTM.

Prueba de estabilidad. Esta prueba se diseñó para determinar la resistencia de una torre a volcarse al aplicar peso a un lado; por ejemplo, si un niño se inclinaba hacia un lado mientras estaba de pie o intentaba trepar por un lado desde afuera. El técnico de pruebas fijó una viga en la parte superior de la torre y luego colgó una pesa de 35 libras de la viga, a 6.5 pulgadas del lateral. Para la prueba, la pesa de 35 libras simula el peso de un niño de 2 a 4 años, según las tablas de crecimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Si la torre podía mantenerse en pie durante 1 minuto, pasaba la prueba. Si se volcaba, la reprobaba.

En total, 13 de las 16 torres no superaron la prueba de estabilidad con 35 libras. Las únicas tres que la superaron fueron la torre para niños pequeños Guidecraft Contemporary Kitchen Helper, el taburete de cocina Honey Joy y el taburete ajustable Simplay3 Toddler Tower. (Esta última obtuvo una base más amplia tras el retiro del mercado de 2023). Sin embargo, todas las torres que pasaron la prueba de 35 libras fallaron una prueba secundaria con un peso de 59 libras. Los resultados completos de la prueba se detallan en la siguiente sección.

Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos en CR, quien dirigió las pruebas, afirma que inicialmente no esperaba que tantas torres fallaran. Pero cuando las muestras llegaron al laboratorio para su análisis, cambió de opinión.

“Una vez que comprobé lo ligeras que eran muchas, no me sorprendió que no pasaran la prueba de estabilidad”, afirma Kapoor. “Hay fabricantes que han creado un producto bueno y resistente, pero también hay otros que pesan la mitad. Así que creo que definitivamente hay una variación en términos de calidad”.

Prueba de atrapamiento. La segunda prueba que realizó CR evaluó el tamaño de los huecos que se formaban en distintas partes de las torres y si podían representar un peligro en caso de que un niño se resbalara o tratara de pasar por ellos. Idealmente, cualquier hueco debería ser lo suficientemente pequeño como para que ninguna parte del niño pudiera pasar, o lo suficientemente grande como para que todo su cuerpo, incluida la cabeza, pudiera pasar. El peor escenario sería un hueco que permitiera que pasara la mayor parte del cuerpo, pero no la cabeza, lo que crearía un peligroso riesgo de estrangulación.

La prueba que realizamos midió la capacidad de los dispositivos llamados “sondas de torso” y “sondas de cabeza” para pasar por cada hueco que encontramos en la torre. Si ambos pasaban, o ninguno, la torre superaba la prueba. Si el torso pasaba, pero la cabeza no, la torre fallaba.

Los resultados mostraron “fallos generalizados en las pruebas de atrapamiento de cabeza y cuello en la mayoría de las marcas”, dice Kapoor. Once de las 16 torres no superaron la prueba de atrapamiento; solo cinco la superaron.

Las pruebas de CR utilizaron herramientas del tamaño de la cabeza (izquierda) y el torso (derecha) de un niño pequeño para evaluar si las torres presentaban riesgo de atrapamiento. Si un espacio era lo suficientemente grande como para que pasara el torso del niño, pero no la cabeza, esto indicaba riesgo de atrapamiento.

Photos: Consumer Reports

Etiquetas de advertencia y clasificación por edad. Además de las dos pruebas dinámicas, los expertos de CR también revisaron las etiquetas de advertencia en las propias torres, el paquete y los anuncios en línea para verificar si estaban presentes y si expresaban adecuadamente los riesgos del uso del producto (de nuevo, utilizando el borrador de la norma ASTM como comparación). CR descubrió que cinco de las 16 torres carecían de etiquetas de advertencia adecuadas.

Finalmente, la clasificación por edad fue una preocupación real. En muchos paquetes, las recomendaciones de edad faltaban o eran inconsistentes, lo que podría causar confusión a los padres sobre cuándo los niños podían usar las torres de forma segura. La torre Avenlur, por ejemplo, no incluye recomendaciones de edad en su manual de instrucciones, pero el paquete indica “a partir de 1 año”, mientras que el sitio web de la compañía indica de 2 a 6 años. El manual de instrucciones de la torre Honey Joy indica “a partir de 3 años”, mientras que en Amazon indica “de 3 a 10 años”. El manual de instrucciones y el paquete de Juzbot indican que su torre es “a partir de 3 años”, pero en Amazon indica “a partir de 18 meses” y “de 18 meses a 4 años”. (¿Entonces, cuál es?)

Los expertos de CR afirman que descuidos como la clasificación por edad de forma inconsciente o la omisión de una edad máxima podrían llevar a que los niños usen los taburetes para niños pequeños cuando son demasiado altos o pesados ​​para que los taburetes los sostengan o envuelvan completamente el cuerpo.

Tras analizar los resultados de nuestras pruebas, los expertos en seguridad de CR emitieron algunas recomendaciones para los fabricantes de torres para niños pequeños.

Para mejorar la estabilidad, deberían bajar el centro de gravedad. Las empresas podrían considerar añadir cuatro patas transversales en la base o buscar otra manera de hacer la base más resistente y ancha para evitar vuelcos. Para evitar atrapamientos, deberían medir y probar todas las aberturas para asegurarse de que el torso y la cabeza de los niños no pasen por ellas o que ambos pasen completamente. Las empresas deberían medir y probar las aberturas en cada altura ajustable, no solo en una. Por último, deberían mostrar de forma visible las etiquetas de advertencia con los límites de edad, altura y peso adecuados, incluyendo los máximos.

Resultados: Desempeño de 16 torres para niños pequeños en nuestras pruebas de seguridad

Lo que dicen los fabricantes

CR contactó a los fabricantes de todos los productos de nuestras pruebas para pedirles sus comentarios sobre los resultados y preguntarles cómo probaban sus propias torres antes de venderlas. Solo recibimos respuesta de seis de las 16 empresas con las que contactamos: Cosyland, Dadada, Guidecraft, Harppa, Lalo y Simplay3. Todas afirmaron haber probado la seguridad de sus torres de diversas maneras, a falta de pruebas estandarizadas y obligatorias.

“Garantizamos al 100 % la seguridad [de nuestra torre para niños pequeños]”, escribió un representante de Dadada, cuya torre no superó las dos pruebas de CR de estabilidad y atrapamiento. “Dicho esto, hemos revisado a fondo las conclusiones de Consumer Reports y estamos explorando todas las oportunidades para que un gran producto sea aún más seguro”.

Las torres de Lalo, Harppa y Cosyland también fallaron las mismas pruebas de CR. Michael Wieder, cofundador y presidente de Lalo, afirmó que su empresa había desarrollado sus propios “métodos de prueba rigurosos” y había proporcionado retroalimentación a la metodología de prueba de ASTM, que aún se encuentra en borrador y en discusión.

Un representante del departamento de seguridad y cumplimiento de Harppa dijo: “Si ASTM o CPSC emiten normas obligatorias en el futuro, ajustaremos de inmediato el diseño de nuestros productos para garantizar su cumplimiento”. Sin embargo, dijo que la empresa ya está trabajando para mejorar el diseño de la torre con el fin de aumentar su estabilidad y abordar otros problemas de seguridad. El equipo de Cosyland expresó que la empresa planea añadir más soportes a futuras versiones del diseño de su torre para mejorar su estabilidad.

Las torres para niños pequeños Guidecraft y Simplay3 superaron las pruebas de estabilidad de 35 libras y de atrapamiento de CR. El presidente de Guidecraft, Gary Bilezikian, comentó que diseñó su Kitchen Helper en 2009 y colaboró ​​con un laboratorio independiente y la CPSC para probarlo. Añadió que “se basó en las normas de corralitos, cunas portátiles, cunas, mesas, sillas y taburetes como base para nuestro producto”. John Hradisky, director de desarrollo de productos de Simplay3, describió cómo la compañía puso a prueba su torre utilizando muñecos y niños en entornos controlados, haciendo que los niños se movieran hacia adelante y hacia atrás y se “inclinaran en la peor posición posible”, por ejemplo.

Avenlur, Boon, Cosco, Franklin + Emily, Honey Joy, Juzbot, Piccalio, Sdadi, Toetol y Yojoker no respondieron.

CR también preguntamos a Amazon, Target y Walmart, donde se encuentran disponibles muchas de estas torres, qué tipo de resultados de pruebas de seguridad, si los hubiera, exigían a los fabricantes antes de vender sus productos. Amazon declinó hacer comentarios y se remitió a los fabricantes de las torres que CR probó; Target y Walmart no hicieron comentarios.

También contactamos con la asociación de fabricantes de productos infantiles, Baby Safety Alliance (anteriormente conocida como Juvenile Product Manufacturers Association), para recibir sus comentarios. “Si bien se está desarrollando un borrador de la norma ASTM, los fabricantes deberían, y en gran medida ya lo están haciendo, probar la estabilidad y funcionalidad de sus torres antes de comercializarlas”, dijo Lisa Trofe, directora ejecutiva de la alianza, y añadió que la mayoría de los fabricantes utilizan el borrador de la norma como referencia, a la vez que incorporan sus propias pruebas.

Consejos de seguridad para padres

Los resultados de las pruebas de CR, así como todas las historias de los padres sobre lesiones infantiles, pueden parecer un poco alarmantes. Pero las torres para niños pequeños son realmente beneficiosas para niños y padres cuando se usan de forma segura y bajo supervisión. Si tienes una de estas en casa, supervisa a tu hijo pequeño mientras está en ella en todo momento, es algo fundamental para usar estos productos de forma segura. Y si estás buscando una nueva torre, aquí tienes algunos consejos adicionales para comprar la más segura posible y mantener a tu pequeño aprendiz seguro mientras está subido en ella.

Elige tu torre teniendo en cuenta las características de seguridad. Como regla general, la robustez es importante. Las torres más pesadas y anchas pueden ser menos cómodas de mover por la casa que los modelos ligeros y compactos, pero probablemente sean más seguras. Las torres más pesadas suelen ser más estables y a los niños pequeños les resulta más difícil llegar solos a lugares que podrían suponer un peligro.

Revisa la torre para niños con frecuencia para comprobar su seguridad. Los tornillos y las fijaciones pueden aflojarse con el tiempo, por lo que debes revisarlas periódicamente para asegurarte de que todas las piezas de la torre estén bien sujetas. Cuanto más se use la torre, con mayor frecuencia deberías revisar las fijaciones para garantizar un ajuste seguro.

Utiliza siempre una torre para niños pequeños sobre una superficie plana y nivelada. Mantenla alejada de ventanas, escaleras y la estufa.

No te alejes. Los niños pueden parecer más seguros en estas torres que, por ejemplo, en una silla de comedor alta, pero como demuestran las pruebas de CR, los vuelcos y los resbalones siguen siendo un riesgo. Por lo tanto, te recomendamos mantenerte a un brazo de distancia de tu hijo para ayudar a mantenerlo seguro. También debes estar atento a cualquier intento de inclinarse o trepar.

Mantén la seguridad mientras tu hijo crece. Presta atención a lo que ahora está al alcance de tu hijo y que antes no lo estaba. Comprueba la proximidad de cuchillos, objetos de vidrio, platos frágiles y una estufa con horno caliente.

Haz que tus hijos se quiten los calcetines al trepar o subirse a una torre. Usar zapatos o estar descalzos es más seguro que usar calcetines resbaladizos.

Presta atención a las recomendaciones de edad, altura y peso máximos. Usa el modelo adecuado para su edad. Las torres para niños pequeños funcionan mejor para los niños que ya pueden estar de pie sin usar las manos, dice Lobl, del Hospital Infantil de Montefiore. Algunas torres tienen plataformas de altura ajustable; la barandilla en la parte superior debe estar por encima del ombligo de tu hijo. Si tu hijo es demasiado pequeño para una torre, usa una silla alta para niños. Si es demasiado grande, cambia la torre por un banquito pequeño o no uses nada.

