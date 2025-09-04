Giorgio Armani y el deporte: del Olimpia Milano a vestir a Italia en los Juegos Olímpicos

Giorgio Armani, diseñador de moda fallecido este jueves a los 91 años, tuvo también una gran relación con el deporte durante toda su carrera.

El diseñador fue propietario del equipo de baloncesto Olimpia Milano y también vistió a la selección italiana en varios Juegos Olímpicos, así como a equipos italianos de la talla del Nápoles o el Juventus Turín.

Armani y una larga vida dedicada al deporte

Además de la moda, Armani mostró gran interés por el deporte, especialmente por el baloncesto, mundo en el que entró en 2008 al adquirir el mítico equipo italiano Olimpia Milano, conocido desde su compra como el Emporio Armani Olimpia Milano, que vestía con prendas elaboradas por EA7, línea de la casa de moda.

Se adentró también en el fútbol. Desde 2019 vistió a la selección italiana, ganadora de la Eurocopa en 2021; no obstante, ya en el Mundial de 1994 había diseñado las camisetas de la ‘Azzurra’, que perdió la final del Mundial de Estados Unidos ante Brasil.

Italia perdió en penales en el Mundial de Fútbol de 1994. / AP Photo/Luca Bruno, File)

Vistió también a los deportistas italianos y a la expedición italiana que participó en el Juegos Olímpicos de Londres 2012, de Río 2016, de Tokio 2020 y de París 2024. En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, la delegación del país igualmente vestirá la prestigiosa marca.

Recientemente, el grupo Armani firmó una colaboración con el Juventus Turín para vestir fuera del campo a los jugadores del primer equipo masculino en todos los eventos oficiales durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027

Fallecimiento de Giorgio Armani

Conocido como el ‘rey’ de la moda italiana, “falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, comunicó su grupo empresarial.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar le obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de Milán (norte), lo que le obligó a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

