Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Vienen cambios fuertes que te van a sacudir, unos muy buenos que te harán sonreír y otros que te dejarán con el ojo cuadrado pensando en qué momento se te volteó la tortilla. Ten mucho cuidado con los chismes, porque podrías ser el tema central de la vecindad y todo por andar metiendo tu cuchara donde no te llaman. Noticia relacionada con expareja va a llegar a tus oídos y te va a revolver el estómago, pero recuerda que lo pasado, pisado, no cargues costales que ya no te corresponden.
Un familiar con achaques mostrará mejoría, pero no te confíes, pues si no se cuida podrían complicarse las cosas más adelante. Tú tampoco bajes la guardia, tu garganta y esos dolores musculares van a estar de moda estos días. Ponte abusado, porque vienen personas que querrán beneficiarse de tu nobleza, y no todos los que te sonríen lo hacen de corazón. Administra mejor tu dinero, no gastes en caprichos que no valen la pena. Y ojo, mi rey o mi reina, porque tu cuerpazo criminal está en etapa de subir de peso más rápido que la levadura en temporada de calor; cuídate y no dejes que la flojera te gane.
TAURO
Ya basta de tanta quejadera y flojera, m’hijo, que nadie se levanta de la cama con solo pensarlo. Tu terquedad y fuerza de voluntad van a ser clave en estos días para que logres lo que te propones, pero si sigues nomás con los “mañana empiezo”, la vida se te va a ir en puras promesas. Mucho cuidado con golpes o caídas, andas de distraído y cualquier descuido puede salir caro.
Reflexiona bien sobre lo que estás haciendo para alcanzar tus metas, porque hay personas y situaciones que más que ayudarte te están frenando, y lo sabes bien. Un viajecito empieza a perfilarse en tu camino, pero aguas con accidentes, no te emociones tanto y planea bien cada detalle. Conforme pasen los días, llegará a ti una noticia que te sacará de onda, pero también te abrirá los ojos a nuevas oportunidades.
Vienen momentos en los que vas a entender muchas cosas que antes te quitaban el sueño. No te tomes tan apecho las críticas o los comentarios mal intencionados; recuerda que cuando el perro ladra es porque el jinete va avanzando. Tú enfócate en lo tuyo, que el que nada debe nada teme.
GÉMINIS
Ay Géminis, tu vida va a estar como novela de televisión, llena de sorpresas, secretos y una que otra traición. Se te vienen oportunidades de crecimiento en el trabajo, pero junto con ellas se destapará una verdad sobre una persona que tenías en buena estima y que va a dejarte con la boca abierta. Te va a costar trabajo aceptarlo, pero más vale la verdad que vivir engañado.
No te claves tanto en el pasado ni te quieras adelantar al futuro, disfruta tu presente porque ahí es donde está la magia. Una amistad podría acercarse con propuestas indecorosas y hasta un “¿qué onda, le entramos?”, así que tú sabrás si caes en tentación o pones límites. Tu carácter atrayente y esa lengua de plata jalan a mucha gente, pero ojo, no todos vienen con buenas intenciones. Aprende a ser más selectivo y no dejes entrar a tu vida a cualquiera que solo viene a sacarte ventaja.
Te enterarás de chismes relacionados con una amistad; si no te preguntan, no opines, porque el que mucho habla mucho se equivoca. Ya no finjas cariño donde no lo hay y corta de raíz lo que te trae conflicto. Este mes que corre es ideal para arrancar de cero, depura y limpia tu vida como quien sacude el polvo de una sala vieja.
CÁNCER
Cáncer querido, estos días son pa’ vivirlos intensamente, así que deja de guardarte las ganas y mejor arrepiéntete de lo hecho y no de lo que dejaste pasar. Convive más con tus amistades, sal, ríe, disfruta y no te encierres tanto en tu caparazón. Si tienes pareja, la celadera estará a la orden del día, y todo porque tu indiferencia y tu humor de los mil demonios podrían abrirle la puerta a la competencia.
Si has dejado de creer en el amor, la vida te va a poner una prueba de esas que hacen tambalear hasta al más desconfiado: alguien llegará a mover tu corazoncito y cambiar tus expectativas. No te acostumbres a la mediocridad de “lo que caiga”, di lo que sientes cuando lo sientes y que se ofenda el que se ofenda, que tu don es hablar claro y sin pelos en la lengua.
No te compliques por lo que todavía no pasa, la vida es ahorita. Y si ya tienes pareja, deja de andar de coquetón con medio mundo, porque podrías recibir tu “gracias por participar” antes de lo que imaginas. Concéntrate en lo que ya tienes y cuídalo, porque después de perderlo sí vas a llorar como Magdalena.
LEO
Mira, mi Leo, estos días son pa’ que te sientes a pensar y a meditar hacia dónde vas en tu vida, porque no todo es andar como trompo chillador sin rumbo. Tienes la chance de mejorar en muchas áreas: amor, trabajo y hasta en tu salud, pero eso va a depender de tu constancia, no de estar esperando milagros sentadito viendo pasar la vida.
Rodéate de la gente que te busca y te aprecia, y a los que no hacen ni el intento de acercarse mándalos derechito a la fregada. Suelta todo lo que te provoca tristeza, perdona lo que ya pasó y quiérete más que a nadie antes de andar repartiendo amor a lo tonto. Se visualiza una persona de piel blanca que comenzará a rondar tu vida, aunque ojo, es atracción física y nada más, así que no te confundas con falsas ilusiones.
Has tenido oportunidades de negocio muy buenas, pero las has dejado pasar por darle gusto a amistades falsas que solo te quieren exprimir. Aprende a decir “no” cuando sea necesario, porque tu economía puede ponerse en aprietos. Se vienen días de gastos obligados que no podrás evitar, así que guarda lo que puedas y no malgastes en tonterías. La vida es pa’ disfrutarla, pero con los pies bien puestos en la tierra.
VIRGO
Virguito, agárrate porque se vienen días medios difíciles, de esos que sacan lágrimas y corajes. Podría presentarse el rompimiento de una relación en tu familia o entre amistades, y aunque no sea cosa tuya, te va a pegar emocionalmente. Por eso, no dejes nada inconcluso: acaba tus pendientes de una buena vez y deja de distraerte en puras babosadas, porque estás descuidando lo más importante: tus sueños y tus metas.
Te llegarán chismes ya sea en el trabajo o en el barrio, y cuidado porque pueden ir dirigidos hacia ti o tu familia. La manera en la que hables a tus seres queridos será clave, pues podrías estar de malas y desquitarte con quienes no lo merecen. Baja dos rayitas a tu genio.
Se viene una reunión que podría terminar en cama con una amistad y acabar en chismes peores, así que piensa bien si vale la pena. Dedícale más tiempo a tu familia, porque son tu verdadero soporte. Y ya deja de andar esperando al mentado amor como si fuera camión; llegará cuando tenga que llegar y si no, que se vaya a molestar a su madre, que aquí no es bienvenido lo que no quiere estar.
LIBRA
Ay Libra, la vida te va a sorprender con nuevas oportunidades, pero si no te pones las pilas, todo se te puede ir como agua entre los dedos. Una persona mayor llegará a tu vida, con experiencia y mañas que te enseñarán un camino diferente hacia la felicidad.
Es hora de cambiar de círculo social: no sigas con esa gente que nomás te mete en líos y que lo único que hace es hundirte. Amores nuevos se asoman, pero cuidado, porque podrías repetir viejos errores. Aprende a desconfiar de quien lo merece, aunque se te revuelva la conciencia.
Tú no eres perro pa’ andar siempre desconfiando, pero tampoco ingenuo. Recuérdate quién eres y hacia dónde vas. Deja de lado los pensamientos de venganza, que eso solo te roba paz. Tú ya aprendiste a vivir con tu soledad, y sabes que es mejor estar solito y tranquilo que mal acompañado por alguien que no sabe darte tu valor. Quiérete más, porque quien te quiere de verdad no te pone condiciones.
ESCORPIO
Escorpión, la vida te sonríe otra vez y te está poniendo en charola de plata oportunidades que pueden cambiar tu rumbo. La suerte anda rondándote en juegos de azar, así que no estaría mal tentar un poquito al destino. También se ve la posibilidad de un viaje con amistades que te va a recargar de energía y buenos recuerdos.
Deja de fingir sentimientos que no existen, no estás para perder el tiempo ni hacerle al mártir. Date chance de experimentar cosas nuevas con quien realmente te dedica tiempo y está a tu lado. Se vienen reuniones y fiestas, y aunque saldrán a flote temas del pasado, lo cierto es que esos momentos te harán sonreír y recordar que no todo en la vida es puro drama.
Eso sí, cuida tu cuerpo y tu dieta, porque si sigues cayendo en las garnachas, ese cuerpazo de tentación no va a aguantar la batalla. Cada que quieras pecar, recuerda la meta que tienes en mente. Además, alguien de tu pasado piensa mucho en ti, aunque también te guarda cierto resentimiento que aún no supera. Prepárate porque tus cambios de humor andarán perros, tan fuertes que ni tú mismo te vas a aguantar.
SAGITARIO
Ay Sagitario, la vida te anda preparando un nuevo comienzo, pero si no cierras ciclos pasados, lo nuevo no va a entrar ni a empujones. En el trabajo se visualizan oportunidades frescas y mejoras, aunque habrá gente envidiosa que querrá ponerle piedritas a tu camino. Tú brillas sin esfuerzo, pero precisamente por eso despiertas celos y malas lenguas. No bajes la guardia.
Tu familia seguirá siendo tu punto de apoyo más fuerte, esas personas que te levantan cuando caes y te recuerdan quién eres cuando se te olvida. Si todavía andas esperando a esa persona que te trae como trapeador, olvídalo: ya no sigas cayendo en promesas baratas de alguien que ni siquiera se toma la molestia de demostrarte interés con hechos.
Este es el momento de cerrar puertas que dejaste entreabiertas; deja de alimentar fantasmas que no merecen tu energía. La vida te quiere llevar por un camino mejor, pero tienes que soltar lo que ya no sirve. Si cambias tus pensamientos negativos por acciones reales, verás cómo las metas empiezan a cumplirse. Recuerda que no todo se logra rezando, también hay que mover los pies y ponerse a trabajar.
CAPRICORNIO
Capricornio, en tu familia se visualizan reconciliaciones, los pleitos y los enojos se van a ir calmando poco a poco. Tú tranquilo, porque las aguas van a agarrar su nivel. En lo laboral no temas a nuevas oportunidades, tú tienes la capacidad de lograr lo que se te dé la gana, nomás falta que te lo creas de verdad y no te achiques frente a los retos.
Eres fuerte como el roble, pero cuando te enamoras te pones bien menso o mensa, bajando la guardia y dejando que te pasen por encima. Aprende a amar sin perder la dignidad ni la cabeza, porque después te arrepientes y ahí andas chillando. Deja de obsesionarte con el futuro y mejor enfócate en tu presente, que es lo único que tienes seguro.
La vida te quiere regresar muchas cosas bonitas que ya dabas por perdidas, pero para eso necesitas soltar lo viejo. Suelta el pasado, deja de cargar recuerdos que solo te estorban, abre espacio para lo nuevo. Si ya tienes pareja y notas que algo oculta, dale confianza para que hable, pero también abre bien los ojos, porque no todo lo que brilla es oro.
ACUARIO
Acuario, en el amor parece que cuando no llueve te graniza. Andas con el corazón inquieto, sintiendo desesperación, enojo y decepción por personas que no resultaron ser lo que aparentaban. Pero no te me achicopales, porque este bache solo es temporal. Ponte las pilas y regresa a ser el de antes: fuerte, libre y sin miedo a nada, porque cuando te paras en tu lugar nadie se atreve a cruzar la línea.
En estos días la vida te pondrá pruebas pa’ que valores más a tu familia y amistades. No descuides a quienes de verdad te quieren por andar dándole tiempo a personas que no merecen ni tu sombra. Se aproxima noticia de una amistad lejana que te pondrá a pensar y hasta podría abrirte nuevas posibilidades.
Si sientes la tentación de buscar a quien ya se fue, pregúntate primero si realmente lo vale. Si no, ni gastes tus energías en un camino sin salida. Aprende a quererte más, porque eres pieza clave en tu propia vida, y sin ti no hay paraíso. Y si en tu corazón sientes la necesidad de pedir perdón, hazlo, no te quedes con las ganas, porque el perdón no se da por los demás, se da para que uno mismo viva en paz.
PISCIS
Piscis de mi vida, ten en mente que todo lo que hagas se te regresa, ya sea bueno o malo, así que mide tus pasos y tus palabras. Si tienes pareja y la relación anda fría, siéntense a hablar con la verdad. Si no están dispuestos a luchar por mejorar, mejor que cada quien agarre su camino, porque quedarse solo para sufrir no tiene caso.
Recuerda que nada es eterno, así que cierra esos ciclos que dejaste abiertos y que ya huelen a humedad. Vienen cambios importantes que te permitirán conocer nuevas personas, unas que te darán alegría y otras que nomás llegarán a sacarte canas verdes. Acepta lo nuevo con los brazos abiertos, pero sin soltar tu intuición, que pocas veces se equivoca.
Se vienen momentos de mucha dicha que te ayudarán a soltar viejos dolores. No tengas miedo de pedir perdón si te equivocaste, recuerda que perdonar y perdonarte es de sabios. No cargues culpas que no son tuyas y no sigas autoflagelándote por errores pasados. Vive, disfruta, porque esta es la única vida que tienes y no está pa’ desperdiciarse en tristezas.