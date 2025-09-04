Identifican a la víctima del homicidio en Burning Man: un ciudadano ruso

Vadim Kruglov, originario de Rusia, fue identificado como la víctima del homicidio ocurrido durante el festival Burning Man en Nevada el fin de semana, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Pershing.

El sábado alrededor de las 9:14 p. m., un asistente alertó a las autoridades de que había un hombre “tirado en un charco de sangre”. Los oficiales respondieron al campamento y encontraron a un hombre adulto blanco sin vida.

La División de Ciencias Forenses del Condado de Washoe colaboró en la recolección de pruebas, mientras se entrevistaba a varios participantes en el área cercana.

Investigación en condiciones extremas

Las autoridades indicaron que la investigación enfrenta dificultades por las características de Black Rock City, una ciudad temporal que desaparece tras el festival. Con la salida de los asistentes, el riesgo de perder pruebas aumenta.

Además, la falta de servicio de telefonía celular en gran parte del desierto complica la obtención de videos o registros de vigilancia.

“Estamos siguiendo todas las pistas posibles que conduzcan al arresto del sospechoso”, señalaron funcionarios del sheriff.

Respuesta del festival

En un comunicado, la organización de Burning Man aseguró que está cooperando con las autoridades y habilitó tres puntos de WiFi público para que los asistentes pudieran comunicarse con sus seres queridos tras conocerse el crimen.

La familia de Kruglov en Rusia ya fue notificada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing pidió que cualquier persona con información sobre el homicidio contacte al investigador Josh Nicholson a través del despacho al (774) 273-2641.

