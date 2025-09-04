Los Ángeles, nicho de ladrones de autos 

Once automóviles robados fueron recuperados, 31 armas, incluyendo ametralladoras y el arresto de seis sospechosos de ser parte de una sofisticada banda de ladrones de autos fue desmantelada.

Los nombres de los seis arrestados durante una redada en Long Beach Performance de Long Beach no fueron dados a conocer porque las investigaciones continúan.

Elementos del equipo de trabajo de Interdicción de Robos de Autos de Riverside (RAID), en diciembre de 2024 comenzaron las investigaciones sobre Long Beach Performance cuyas presuntas actividades delictivas sucedieron en los condados de Riverside, San Bernardino, Los Ángeles y Orange, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Nueve meses después, el 26 de agosto, detectives y oficiales de varias agencias, incluidas las Divisiones Interior y Sur de la CHP y de los departamentos de policía de Long Beach, Riverside, Anaheim, las Fuerzas de Tarea contra Pandillas y Robo de Automóviles del Condado de San Bernardino, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), el Departamento de Seguros y la Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB) intervinieron en las investigaciones.

“Esta investigación subraya la dedicación de RAID y nuestros aliados para identificar, investigar y desmantelar las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras estatales y condales”, declaró el teniente de la CHP, Kraig Palmer.

Palmer añadió que el operativo de desmantelamiento de la red criminal refleja el compromiso de brindar el más alto nivel de seguridad, servicio y protección a los californianos.

“Nos comprometemos a proteger a nuestras comunidades responsabilizando a los infractores, a la vez que trabajamos en colaboración con nuestros socios para garantizar una California más segura”, añadió.

Los miembros de la sofisticada banda de ladrones de vehículos alteraban los llamados Números de Identificación Vehicular (VIN), falsificaban documentos del DMV. estaban involucrados en el tráfico de narcóticos y armas de fuego, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

A la organización criminal les confiscaron 11 vehículos que habían robado, cuyo valor global estimado fluctuaba entre los $1.25 millones de dólares.

Asimismo, las autoridades recuperaron 31 armas de fuego. Entre estas había varias ametralladoras.

Casi 500 robos de autos diariamente

Si bien julio es considerado anualmente como el Mes Nacional de Prevención del Robo de Vehículos, datos oficiales de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) muestran que, en 2024, los criminales se robaron 176,230 vehículos en California, es decir, un promedio de 482 diariamente.

Dichas cifras representaron una disminución del 13%, ya que en 2023 los robos alcanzaron 203,000, y de todos los vehículos robados en todo el estado, casi el 85% se recuperaron con éxito.

De los 176,230 vehículos robados en 2024, el 43.44% fueron camionetas personales y vehículos utilitarios deportivos (SUV), el 39.38% automóviles, el 6.04% camiones comerciales y remolques, y el 4.73% motocicletas. El resto de los vehículos (por ejemplo, vehículos recreativos, maquinaria agrícola y de construcción, y vehículos especiales de construcción) representaron el 6.40% de los robos.

Los autos más robados

Los carros robados con mayor frecuencia son los automóviles Kia Optima 2015, Hyndai Elantra 2013 y Hyundai Sonata 2013.

Las camionetas personas y vehículos deportivos que más atraen a los amantes de lo ajeno son la Chevrolet Silverado 2001, 2002 y 2006.

Las motocicletas más robadas son las Miscellanous Import 2024, Honda 2022 y 2023, y entre los camiones comerciales más robadas están las Freightliner 2015, 2016 y 2019.

“Nos enorgullece ver menos robos de vehículos en todo el estado. La CHP y nuestros aliados policiales trabajan arduamente todos los días para detener estos delitos, proteger a las comunidades de California y responsabilizar a los delincuentes”, dijo en un comunicado, Sean Durvee, Comisionado de la CHP.

Abandonados y desvalijados

“Cada semana veo carros abandonados en la calle a los que le han quitado las llantas y los rines”, dijo Enzo Berzian, un guardia de seguridad que trabaja en Fresco Market de Highland Park. “La mayor parte de los que se roban son autos Honda y Chevy Silverado. Yo solamente he visto cuando se los lleva [remolca] la policía”.

“Hay cámaras de seguridad, pero eso no detiene a los ladrones”, dijo Enzo. “Solamente los dejan tirados y los dejan montados en ladrillos”.

Su padre, quien labora en una tienda de Costco en la ciudad de Alhambra, en el Valle de San Gabriel, informó que en dicho lugar es muy común que se roben los carros en el estacionamiento.

Pablo Avitia, empleado de una tienda en el este de Los Ángeles, comentó que en 2020 le robaron un auto compacto Saturn SUV 2008 que tenía estacionado sobre la calle Atlantic.

“La encontré por la calle Garfield, a cinco cuadras de distancia. Lo abandonaron porque no traía gasolina”, dijo el hombre originario de Durango, México.

Ahora, a su nueva camioneta le ha instalado un interruptor que impide que bombee gasolina cuando alguien pretenda robarla.

“Gasté casi $300.00 para instar ese interruptor”, reveló. “Si usted se la lleva, solamente podrá avanzar una cuadra o menos”.

Los Ángeles, nicho de ladrones

En 2024, aproximadamente el 53.21% de todos los robos de vehículos ocurrieron en el sur de California, en los condados de Los Ángeles, San Diego, San Bernardino, Riverside y Orange.

De acuerdo con la CHP, el 61.83% de los robos de vehículos en el sur de California ocurrieron en el condado de Los Ángeles.

Aproximadamente el 25.36% de todos los robos de vehículos ocurrieron en el área de la Bahía de San Francisco (condados de Alameda, Santa Clara, San Francisco, Contra Costa, San Mateo, Solano y Marín), de los cuales, el 42.99% ocurrieron en el condado Alameda.

Aproximadamente el 11.31% de todos los robos de vehículos ocurrieron en el Valle Central, en los condados de Kern, Fresno, San Joaquín, Tulare, Stanislaus, Merced, Kings y Madera). De los robos de vehículos en el Valle Central, el 31.15% ocurrió en el condado de Kern.

“El gobierno tiene la culpa de que se roben tantos carros”, expresó Santiago Manzano, inmigrante de Nayarit, México, a quien le robaron un auto Honda 2005, hace tres años. El carro fue encontrado dos meses después cuando la policía rastreó el movimiento del carro, a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

“Aunque el carro estaba intacto, creo que la policía debería aplicar mano dura a los ladrones. Ya saben que cuando se los roban, los desmantelan y venden las piezas en los deshuesaderos”.

Recuperación de vehículos

De los 176,230 vehículos robados en todo el estado en 2024, se recuperó con éxito el 84.59%, lo que representa un total de 149,080 vehículos.

Asimismo, de ese total de vehículos robados en todo el estado en 2024, la CHP reportó que se recuperaron el 93.62% de los automóviles, el 89.46% de las camionetas y SUV personales, el 75.45% de las camionetas comerciales y el 57.34% de las motocicletas.

Y, entre los 149,080 vehículos recuperados en todo el estado en 2024, el 53.23% se recuperó intacto y en condiciones de circulación, el 28.72% fue quemado intencionalmente o destrozado, el 6.67% fue desmantelado y al 3.34% le faltaban componentes principales.