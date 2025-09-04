Mujer con Green Card es detenida justo después de aprobar su examen de ciudadania 

El caso de Sharareh Moghadam, una residente permanente en California, ha causado gran indignación en la comunidad migrante. La mujer, originaria de Irán y con más de una década viviendo en Estados Unidos, fue detenida por agentes de ICE justo después de haber aprobado el examen de ciudadanía, un paso clave en su proceso de naturalización.

De acuerdo con The Economic Times, Moghadam contaba con su tarjeta de residencia (Green Card) y había completado exitosamente la prueba de naturalización, esperando únicamente la ceremonia de juramento. Sin embargo, ICE la tomó bajo custodia, argumentando que existían antecedentes criminales en su historial.

Una detención que pone en riesgo toda una vida

Según el reporte de CBS News Los Ángeles, Sharareh acudió a lo que creía sería una cita rutinaria con inmigración, algo que no parecía aparentar peligro debido a su reciente aprobación del examen de ciudadanía.

El esposo de Sharareh reveló que la iraní aprobó fácilmente el examen de naturalización. Credit: Shutterstock

Al llegar, fue informada de que quedaba bajo custodia de ICE y posteriormente trasladada a un centro de detención en Phoenix, Arizona. La noticia sorprendió a su familia y a la comunidad iraní-estadounidense de Studio City, donde residía.

Un portavoz de ICE aseguró que Sharareh ingresó a los Estados Unidos en 2014. Dos años después obtuvo la residencia legal. Sin embargo, y de acuerdo con la agencia, entre 2015 y 2019, la iraní acumuló dos cargos por robo.

Aunque no se dieron a conocer todos los detalles de estos supuestos antecedentes, la agencia defendió la medida como parte de sus obligaciones legales en materia de control migratorio.

La vida de Sharareh Moghadam

Sharareh ha vivido en Estados Unidos durante más de 10 años, desarrollando su vida en California junto a su familia. Para sus allegados, el proceso de naturalización era un paso esperado que representaba estabilidad y reconocimiento a su trayectoria en el país.

Su esposo contó a The Economic Times que ella había superado sin dificultad el examen de ciudadanía, lo que hacía aún más incomprensible su arresto inmediato.

Los familiares de Sharareh Moghadam aseguran que la detención la dejó sin acceso adecuado a su tratamiento médico y que su estado de salud se ha deteriorado desde que fue trasladada a un centro en Arizona.

En lo inmediato, Moghadam permanece en el Centro de Detención de ICE en Phoenix, mientras su defensa busca frenar una posible deportación y exigir atención médica adecuada.

De acuerdo con CBS News Los Ángeles, su caso ha provocado críticas de organizaciones locales que denuncian la falta de transparencia en los procedimientos de ICE y alertan que situaciones como esta ponen en entredicho la seguridad jurídica de miles de residentes permanentes que, como ella, cumplen con los pasos legales hacia la ciudadanía.

