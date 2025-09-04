Gobierno de Trump demanda a Boston y a su alcaldesa por ser ciudad santuario

La administración de Donald Trump demandó a la ciudad de Boston y a sus líderes el jueves en un intento de invalidar sus políticas de ciudad santuario, por considerarlas como una interferencia con la aplicación de la ley migratoria.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado de prensa que presentó una demanda contra la ciudad de Boston, en Massachusetts, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, y el Departamento de Policía y el Comisionado de Policía de Boston, sobre las leyes de ciudad santuario de Boston.

En la demanda se alega que las políticas ciudad santuario de Boston son ilegales según la ley federal y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración ha resultado en la liberación de delincuentes peligrosos que deberían ser deportados.

“La ciudad de Boston y su alcalde se encuentran entre los peores infractores de las políticas santuario en Estados Unidos: aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los inmigrantes indocumentados de la justicia”, declaró la fiscal general Pamela Bondi en el comunicado.

Si Boston no protege a sus ciudadanos de los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, este Departamento de Justicia lo hará” Pamela Bondi – Fiscal GEneral

Aunque no hay una definición estricta de ciudades santuario, el término generalmente describe ciudades y estados que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El ICE aplica las leyes de inmigración en todo el país, pero solicita la ayuda de las autoridades estatales y locales para identificar a los inmigrantes buscados para su deportación y para que sean retenidos para su entrega a agentes federales.

