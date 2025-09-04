Promotor de Jaime Munguía menciona posibles rivales para su regreso

Fernando Beltrán, promotor de Zanfer y de Jaime Munguía, mencionó a Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz como los posibles rivales para el regreso del mexicano al ring tras ser exonerado por el caso de dopaje.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Beltrán aseguró que dentro de pocos días se conocerá cuál será el siguiente combate de Munguía, quien se ha mantenido entrenando y sigue enfocado en convertirse en campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Hay peleas muy interesantes, está la de Mbilli, hay muchas peleas, muchas combinaciones que se pueden dar. El que noqueó a Berlanga (Sheeraz) también es un buen sinodal, creo que hay muchas peleas y muchas combinaciones que se pueden dar”, dijo.

Hamzah Sheeraz podría ser el siguiente oponente de Canelo Álvarez. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“A finales de octubre, principios de noviembre. Seguramente la próxima semana o en los próximos 15 días escucharán el siguiente combate de Jaime Munguía. Creo que va a aparecer en un escenario internacional, estamos seguros de que va a pelear en Estados Unidos, seguramente en Las Vegas”, agregó.

A pesar de los deseos del mexicano, Mbilli tiene una pelea programada para el 13 de septiembre contra Lester Martínez por el cinturón interino de las 168 libras del CMB y Sheeraz podría ser el siguiente rival del ganador de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

En su última pelea celebrada en mayo, Jaime Munguía dominó a Bruno Surace y lo venció por decisión unánime de los jueces en el Riad, Arabia Saudita, para vengar la derrota por nocaut que le propinó en diciembre del 2024.

Bruno Surace y Jaime Munguía (der.) durante los primeros rounds de su pelea en Riad, la cual fue muy táctica. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B tras su victoria sobre Surace. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

