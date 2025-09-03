Jaime Munguía es exonerado por el CMB del caso de dopaje

Jaime Munguía fue exonerado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al ser declarado inocente del caso de dopaje por metabolitos de testosterona de origen exógeno tras su revancha contra Bruno Surace el pasado mes de mayo.

En declaraciones a la prensa en los Martes de Café, Munguía expresó sentirse muy contento porque se demostró que los suplementos contaminados no mejoraron su rendimiento para la pelea y que siempre ha sido un atleta limpio.

“La verdad que me siento muy contento de esta noticia. Me siento contento ahora sí de mi inocencia. Siempre he sido una persona limpia, un atleta limpio. La verdad creo que hay que estar en igualdad de circunstancias arriba del ring, para mí era muy penoso esto de que creían que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento físico”, dijo.

Bruno Surace y Jaime Munguía (der.) durante los primeros rounds de su pelea en Riad. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

“Nada más decirles a todos que los suplementos que salieron contaminados no es una sustancia ilegal, no es algo que mejore mi rendimiento físico. Decirle a todos que estoy muy contento de seguir adelante, vamos a seguir adelante con mi carrera, vamos a buscar buenas peleas y algún día ser campeones del CMB”, concluyó.

Asimismo, Fernando Beltrán -promotor de Zanfer y de Jaime Munguía- también confirmó que la British Boxing Board of Control (BBBofC) exoneró al mexicano de cualquier culpa y que los planes son volver al ring en octubre.

“Se hizo una inversión bastante fuerte para ir a los mejores laboratorios del mundo, se hizo la prueba de cabello, uña y se mandaron las pruebas a Francia para demostrar que no estaba en ningún ciclo, que había una contaminación en algún suplemento”, expresó.

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria por decisión unánime sobre Bruno Surace en Arabia Saudita. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez sobre dopaje de Jaime Munguía: Creemos en él

· Se confirma positivo por dopaje de Jaime Munguía en prueba B

· Jaime Munguía da positivo por dopaje tras revancha con Bruno Surace