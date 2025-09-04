Vinícius refuerza a su equipo de Portugal con 33 contrataciones

El Alverca, club portugués propiedad del madridista Vinicius Jr., ha protagonizado una ventana de fichajes de los más agitada en el mercado de verano con un total de 33 jugadores contratados en su temporada de regreso a la máxima división del fútbol luso, tras 21 años de ausencia.

Los de Vini han formado una plantilla joven y con jugadores de 14 nacionalidades mediante la adquisición de futbolistas que llegan libres o cedidos y con el fútbol español en el punto de mira.

La juventud está capitaneada por la experiencia del central catalán Sergi Gómez, formado en La Masía y ex del Celta, Sevilla y Espanyol, que a sus 33 años juega por primera vez fuera de su país natal.

También el lateral Nabil Touaizi, nacido en Murcia e internacional con las categorías inferiores de España y Marruecos, busca más minutos en Portugal, al igual que el delantero serbio Marezi, cedido por el Almería, y el centrocampista almeriense Tomás Mendes, que llega al Alverca procedente del Alavés.

Em dia de aniversário, celebramos também o nosso primeiro golo em casa, 21 anos depois ⚽️🏟️ #NascidosParaVoar pic.twitter.com/5tYbBgy3IJ — FC Alverca (@FCAlverca) September 1, 2025

El club recientemente adquirido por el extremo madridista también abrió las puertas de Europa a promesas de latinoamericanas, como el centrocampista colombiano Gian Cabezas o el central internacional hondureño Julián Martínez.

Tras las cuatro primeras jornadas ligueras disputadas, el club de Vinícius no conoce la victoria y acumula un balance de tres derrotas (Moreirense, Braga y Benfica) y un empate contra el Estrela Amadora.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Vinícius Jr. y Real Madrid arrasan en los Globe Soccer Awards

· Vinícius Jr. gana el The Best que otorga la FIFA al Mejor Jugador del Mundo

· Por qué Vinícius Jr. y el Real Madrid “boicotearon” la entrega del Balón de Oro en París