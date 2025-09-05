Así puedes tener acceso a ChatGPT 5 por un año gracias a Perplexity Pro

Perplexity Pro es la versión de pago del buscador conversacional de Perplexity AI: permite búsquedas más profundas, más consultas diarias, subida y análisis de archivos y acceso a modelos avanzados que no están disponibles en la versión gratuita.

En la práctica, eso significa poder alternar entre distintos motores (incluyendo opciones de vanguardia como GPT-5, Claude y otros modelos de alto rendimiento) desde una misma interfaz para obtener resultados más potentes y específicos. El plan Pro tiene un precio listado de $200 dólares al año, lo que convierte al plan anual en la referencia que suelen usar los medios al valorar la suscripción.

La promoción de PayPal: 12 meses gratis y cómo funciona

Perplexity y PayPal han activado una promoción que permite a usuarios elegibles de PayPal reclamar 12 meses completos de Perplexity Pro sin coste, una oferta pensada para captar usuarios nuevos en el servicio Pro.

La campaña se dirige a usuarios que no hayan sido suscriptores Pro anteriormente y que cumplan los requisitos de antigüedad de su cuenta PayPal. La promoción está disponible a través de un enlace directo de Perplexity pensado para activaciones con PayPal.

Para ser elegible debes cumplir, como mínimo, dos condiciones: ser nuevo suscriptor Pro (no haber usado antes Perplexity Pro con la misma cuenta) y disponer de una cuenta de PayPal que cumpla los requisitos temporales establecidos por la promoción (por ejemplo, que haya sido creada antes del 1 de septiembre de 2025 o, en caso de ser más reciente, esperar 30 días antes de poder usarla). La promoción, además, tiene una ventana temporal para activarse, por lo que conviene comprobar la vigencia concreta en la página de la oferta antes de iniciar el trámite.

Cómo reclamar los 12 meses gratis — pasos prácticos

Accede al enlace oficial de la promoción que Perplexity publica para activaciones con PayPal.

Pulsa “Reclama 12 meses de Perplexity Pro” o el texto equivalente en la página. Serás guiado al flujo de registro/identificación.

Conecta tu cuenta de PayPal y autoriza el método de pago tal y como te solicite la pasarela. La activación de la oferta suele requerir validar PayPal aunque no se haga ningún cargo en el momento.

Confirma la suscripción gratuita en la pantalla final ?ahí debería aparecer la mención a los 12 meses sin coste? y guarda pantallazos o comprobantes por si hay discrepancias posteriores.

Cancela antes de la renovación si no quieres pagar al terminar el año gratuito: la suscripción pasará a cobrar la tarifa aplicable (el plan anual de $200 dólares o la tarifa mensual), por lo que conviene anotar la fecha de vencimiento y proceder a la baja si deseas evitar el cargo automático.



Por qué esta oferta puede interesarte (y qué mirar con lupa)

Tener Perplexity Pro gratis un año te da la oportunidad de probar modelos punta como GPT-5 desde la interfaz de Perplexity, algo especialmente valioso si trabajas con generación de texto, investigación o verificación de información. Además, al probar el plan anual gratis podrás evaluar si las búsquedas avanzadas, el mayor límite de consultas diarias y las herramientas de análisis de archivos justifican pagar 200 USD/año cuando termine la promoción.

Sin embargo, hay precauciones prácticas: verifica la elegibilidad de tu cuenta PayPal (fecha de creación), lee la letra pequeña sobre renovaciones automáticas y condiciones territoriales, y conserva evidencia de la activación gratuita por si hay problemas posteriores. También conviene recordar que Perplexity ofrece otros niveles y que recientemente ha añadido una capa “Max” de precio mucho más alto (destinada a usuarios muy exigentes), por lo que conviene no confundir planes y precios al gestionar la cuenta.

Si tu objetivo es acceder a ChatGPT 5 específicamente a través de Perplexity, la buena noticia es que Perplexity Pro integra acceso a modelos de última generación (incluido GPT-5 en las opciones disponibles), por lo que aprovechar los 12 meses gratis es una forma práctica de comprobar cómo rinden esos modelos dentro del ecosistema Perplexity sin gastar inmediatamente los $200 dólares que cuesta la suscripción anual.

