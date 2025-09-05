Cómo activar y ver Google Maps en la pantalla de bloqueo de tu teléfono

Desde hace unos días, Google Maps permite que la ruta que estás siguiendo se muestre directamente en la pantalla de bloqueo. Esto significa que ya no será necesario desbloquear el celular o tener la app abierta para saber qué giro viene, la distancia restante o incluso la hora estimada de llegada.

Para que esto funcione, primero debes tener la versión de Google Maps actualizada; de momento, la novedad ha empezado a llegar a quienes usan la versión beta y poco a poco se irá extendiendo al resto. Cuando ya esté disponible, simplemente inicia tu ruta, por ejemplo, caminando —es especialmente útil en esos momentos en que estás en movimiento y no quieres estar desbloqueando constantemente el dispositivo—.

Una vez empezada la navegación, puedes salir de la app o apagar la pantalla. Cuando enciendas el celular, verás en la pantalla de bloqueo una notificación estilo multimedia que muestra las indicaciones clave: giros, distancias, tiempo estimado y más. En trayectos en auto, incluso puede aparecer un código de colores que indica el tráfico en el siguiente tramo.

¿Qué aporta y por qué esta función es útil?

Es una solución muy práctica para uno de los mayores inconvenientes de Google Maps: tener que mantener la pantalla encendida todo el tiempo durante la navegación. Eso consumía batería y era incómodo, sobre todo si caminas o si quieres usar tu teléfono solo de vez en cuando.

Ahora, con esta función, puedes seguir la ruta sin necesidad de desbloquear o volver a Maps constantemente. La notificación persiste incluso si abres otras aplicaciones, así que la indicación no se pierde. Además, si te equivocas de app y te sales sin querer, la notificación te permite volver directamente a la navegación con un solo toque.

Esto resulta especialmente interesante si caminas en la ciudad y quieres de forma discreta ver por dónde vas, o si manejas y prefieres un vistazo rápido sin que tu ruta se oculte. La función se integra al estilo de “actualizaciones en vivo” de Android, que persisten en la pantalla de bloqueo igual que una tarjeta informativa importante.

Cómo desactivar esta función si no te convence

Si no quieres que Maps muestre estas notificaciones en la pantalla de bloqueo, tienes control total sobre ello. Ve a Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones > Google Maps > Notificaciones. Allí, en el apartado “Navegación”, podrás desactivar la opción de Pantalla de bloqueo.

De esta manera puedes decidir si prefieres mantener la pantalla despejada o si te convence tener siempre a mano las indicaciones mientras estás en ruta.

Con esta actualización, Google Maps demuestra que se enfoca en hacerte la vida más sencilla, sin sacrificar batería ni obligarte a estar con el celular en la mano todo el tiempo. Ahora puedes moverte con más libertad, solo mirando brevemente la pantalla de bloqueo y sabiendo exactamente por dónde seguir.

