Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de septiembre de 2025

LEO

Nomás porque estés soltero o soltera no quiere decir que andes a dieta de pasión, mi vida. Se te viene un encuentro sexu@l que te va a dejar como agua de horchata con harto hielo: bien sacudido, pero bien refrescado. Siempre fuerte, siempre sonriente, siempre pa’ delante como buen león, aunque luego te toque pelear con amistades o discutir por tonterías. Ojo, que un pasado regresa, y no precisamente para hacerte favores, más bien pa’ moverte el tapete y dejarte pensando si valdrá la pena repetir lo mismo.

Cambios en tu rutina pintan en el horizonte, y aunque te gusta disfrutar la vida como si no hubiera mañana, cuando se trata del amor desconfías más que perro en carnicería… y no es pa’ menos, porque cuando la limosna es mucha hasta el santo duda. Haz bien en no creer tan fácil en palabras dulces de quien apenas conoces, porque esas son las peores trampas. Eso sí, recuerda que lo que te propones lo logras, pero solo si lo haces de corazón y con ganas de verdad; si no, mejor ni te metas o acabarás dejando todo a medias.

En lo laboral, la carga será como costal lleno de piedras: pesadita, pero la vas a sacar adelante. Eso sí, no te hagas bolas con los pendientes, porque si no te atrasas y terminas desvelándote. Y pa’ cerrar con broche de oro: dos viajecitos se te vienen pronto, así que ve ahorrando, porque la cartera no se llena sola.

VIRGO

Una persona andará de intensa buscándote, insistiendo en verte o conocerte. Si te gusta tantito, date la oportunidad, que la vida son dos tragos y uno ya te lo echaste. En salud, cuida mucho la garganta y el estómago, porque si sigues dándole duro a los antojitos grasosos, vas a andar con más remedios que la botica de la abuela.

Aprende, criatura, que no todo se resuelve a gritos ni poniéndote al tú por tú. Mejor manda bendiciones, porque eso cala más que mentada bien dada. En lo laboral, aguas con discusiones, pues podrías quedarte en pausa o perder un terreno ganado por puro malentendido. En casa, un problema con familiares lejanos saldrá a relucir, y un gastito innecesario te apretará la cartera más de lo que imaginas.

La noticia de un embarazo en una amiga alegrará tu corazón y te hará reflexionar sobre el rumbo de tu vida. No te claves volteando al pasado porque ahí solo hay sorpresas que no convienen. Mejor pon protección en tu hogar: unas tijeras abiertas en la puerta o una sábila bien puesta en maceta, pa’ cortar malas vibras y envidias. Recuerda que siempre despiertas coraje ajeno porque logras lo que quieres, pero eso, mi cielo, no es tu problema, es su envidia. Tú sigue brillando, que pa’ eso naciste.

LIBRA

Ya no te andes metiendo ideas en tu cabeza con tanto pensamiento negativo, criatura. Ponte en paz y analiza lo que debes cambiar, porque si ya sabes que está mal, corrígelo y punto. La vida no se hizo pa’ andar cargando culpas que ni al caso. Reencuentro con una amistad del pasado viene en camino y te pondrá contento o contenta, pero aguas con los vecinos, porque no les caes ni en pintura y son bien dados a las mañas de brujería.

Te llega dinerito, así que no lo despilfarres como si fueras político en campaña. También habrá posibilidad de reencuentros con alguien que te mueve el tapete. Una persona de piel blanca será clave pa’ que veas tu suerte y sepas qué camino tomar. Y ya basta de fingir sentimientos que no tienes; exprésate como eres, aunque seas medio mamila. Quien te quiera de verdad te va a aceptar sin adornos.

Amistades nuevas entrarán a tu vida y una noticia inesperada se aproxima para finales de septiembre (así que estate buzo caperuzo). Una salida con amistades podría cancelarse, pero mira, mejor, porque así ahorras. Recuerda también que tu peso sube más rápido que la espuma de la cerveza, así que bájale a los antojitos y cuida tu alimentación, que no todo se arregla con faja y limón en ayunas.

ESCORPIÓN

Cuídate mucho de una amistad de piel clara y ojo claro, porque te trae envidia y mala leche, y esas malas vibras pueden cargarte de cansancio y dolores de cabeza. Una persona que ya no está contigo en este plano busca mandarte señales desde el cielo para recordarte que no estás solo ni sola. Hazle caso a los sueños y a las corazonadas.

Escúchame bien: ya bájale a esa manía de desconfiar de todo y de estarte flagelando por lo que hiciste o dejaste de hacer. Perdónate, criatura, porque el juez más duro que tienes eres tú, y así no se puede vivir en paz. Además, ponte trucha con tu cuerpo, que últimamente le entraste sabroso a la tragazón y al ocio. Puras horas en el Face y el WhatsApp, y cero movimiento; si sigues así, vas a estar lista pa’ la ofrenda del Día de Muertos en vez de los tamales.

Se vienen fiestas y convivencias familiares donde te vas a sentir más querido y con más confianza. Ahí entenderás que lo que de verdad importa son las personas que se quedan contigo en las buenas y en las malas, no las que solo aparecen a ver qué sacan. Ponte guapo o guapa, porque este mes la vida te va a poner pruebas, pero también oportunidades de celebrar a lo grande.

ARIES

Échale ganas a tu trabajo, criatura, porque ya sabes que cuando te aplicas nadie te frena. Que se note el empeño y las ganas de crecer, porque tus superiores andan con el ojo encima y podrías conseguir ese puesto o ese cambio que tanto has soñado. Nomás no te me duermas en los laureles, que la suerte se da, pero también hay que salir a buscarla.

En el amor, tu relación podría fortalecerse gracias a los consejos de otras personas, pero cuidado con las terceras opiniones, no siempre son tan desinteresadas como parecen. Cuídate mucho de los embarazos inesperados, porque estarán a la orden del día, y después no andes diciendo que te agarraron en curva. Si ya tienes pareja, evita la monotonía, porque tu relación se puede volver rutina y ya sabes que lo rutinario aburre más que misa larga con calorón.

Te llegará dinerito extra, úsalo pa’ ponerte al corriente en tus deudas y no lo gastes en cosas que ni ocupas. Una noticia desde tierras lejanas llegará para sorprenderte, y aunque tu familia te extraña, los has dejado un poco de lado por enfocarte en tus cosas personales o escolares. No te olvides de ellos, porque al final son tu soporte y los que te van a levantar cuando todo lo demás se tambalee.

TAURO

Muchos eventos sociales se asoman y vas a andar de arriba pa’ abajo como piñata en posada. Te divertirás de lo lindo, pero aguas con lo que comes y tomas, porque tu estómago es delicadito y podrías acabar con gastritis o colitis. Cambia la actitud con las personas que de verdad te quieren, porque a veces caes en errores graves por hacer caso a quienes nomás buscan dañarte con comentarios venenosos.

Se acerca una amistad que te dará momentos bien agradables, de esos que te llenan el alma. Eso sí, cuida tus pertenencias, porque se visualiza pérdida o robo. También llegan nuevos amores, pero se ven complicaditos, pues van a querer moldearte como si fueras plastilina, y tú no naciste pa’ que te anden cambiando.

En cuestión de salud, pon ojo en tus pies, cintura y espalda, que podrías resentir dolores por malas posturas o descuidos. No te dejes vencer por las incomodidades físicas, mejor atiéndete a tiempo y verás cómo el cuerpo lo agradece. La vida te va a poner pruebas en el amor y en la confianza, así que no des tu corazón al primero que te sonría bonito, que después no digas que no te lo advirtieron.

GÉMINIS

Amistades llegarán de visita, y con ellas chismes de tu expareja que te dejarán con la boca abierta. No temas a los cambios, porque si quieres resultados distintos, debes de atreverte a hacer cosas diferentes, y ahí es donde la vida te premiará. Tus sueños estarán revelándote lo que viene, así que hazles caso, no son casualidad.

En tu mente ronda un curso o negocio, no lo dejes pasar porque podría ser la clave pa’ abrir nuevas puertas. Recuerda siempre quién eres y a dónde quieres llegar; no permitas que nadie te manipule ni te saque de tus casillas, porque tu humor es tan volátil que puedes arruinar un día entero por un enojo mal canalizado.

En tu familia seguirán los problemas, pero con paciencia y calma empezarán a resolverse. Y en el amor, aguas con las relaciones a distancia, porque no son pa’ cualquiera: necesitas paciencia, seguridad y harto amor propio pa’ no caer en inseguridades. Si la otra persona no le echa las mismas ganas, mejor ni te metas, que no tiene sentido estar rogando cariño por videollamada.

Septiembre llega cargado de energías positivas, logros y triunfos, pero ojo, una traición se aproxima. Te puede doler y tumbar momentáneamente, pero recuerda que cada caída es pa’ levantarte con más fuerza y demostrar que tú no eres de los que se quedan tirados.

CÁNCER

No te escondas detrás de esa armadura tan gruesa, porque en el fondo eres un corazón con patas. Deja que los demás vean tu lado más noble y sensible, que así conquistarás al mundo y a quien se te antoje. Te desespera que las cosas no salgan rápido, pero entiende, criatura, que todo tiene su momento y que lo que tarda, suele durar más.

Es tiempo de cerrar ciclos abiertos, porque mientras sigas con puertas entreabiertas, lo nuevo no podrá entrar. Prepárate pa’ los cambios, porque si los haces ahora, en los próximos meses tendrás recompensas grandes. La calma comienza a llegar a tu vida, y esa luz al final del túnel que veías lejana, por fin se empieza a acercar.

Una noticia que has esperado podría llegar pronto, pero aguas, que ya no la vivirás con el mismo entusiasmo porque se te pasó el encanto de tanto esperar. Aprende que las cosas llegan cuando deben llegar, ni antes ni después. En el amor, pon atención a lo que sientes y no te vuelvas frío con tu pareja o con quienes te rodean; recuerda que a veces un abrazo sincero cura más que mil palabras bonitas.

PISCIS

Tu clave de éxito, mi criatura, está en cómo enfrentas los problemas. Te has caído un montón de veces, pero también has sabido levantarte como campeón, y eso nadie te lo quita. La vida te va a poner pruebas fuertes, pero no te me asustes, porque las vas a superar con la frente en alto. Ya anda rondando en tu mente un viaje que podría concretarse en las próximas semanas, así que ve haciendo maletas aunque sea de pura ilusión.

Un embarazo en familiar o conocida llegará como sorpresa, y te hará reflexionar sobre los ciclos de la vida. No vivas ni dependas de nadie, porque la felicidad es tuya y no necesitas de terceros para consolidarla. Eso sí, una persona podría aparecer para robarte el aliento con atenciones y detalles; date chance de conocerla mejor, pero no aflojes a la primera, que después se malacostumbran.

Cuídate de caer en la monotonía si ya tienes relación, porque ese será tu talón de Aquiles. No sigas perdonando traiciones ni errores de siempre, porque no estás pa’ esas fregaderas. Te vas a enterar de la ruptura de alguien cercano y buscarán tu consejo; suelta tu sabiduría, pero no te cargues broncas que no son tuyas. La vida te pide que te pongas las pilas y que dejes de preocuparte por lo que dicen los demás, porque el mundo habla aunque no le preguntes.

ACUARIO

Se vienen días de pura felicidad, y septiembre arranca una nueva etapa en tu vida donde por fin comenzarás a ver realizado un sueño que has cargado desde hace años. Será como quitarte una piedra del zapato: liberador y necesario. Eso sí, no descuides tu dieta ni el ejercicio, porque subes de peso más rápido que globo en feria, y luego lloras cuando quieres bajarlo.

Es momento de mirar hacia tu interior, reconocer quién eres y hacia dónde vas. Deja de reprocharte tanto, que de nada sirve flagelarte por los errores pasados. Mejor perdónate, acéptate y disfruta tu soledad, porque en esa etapa encontrarás las respuestas que has estado buscando.

Cuídate mucho de golpes y caídas, porque estarán a la orden del día, y ya no estás pa’ andarte tropezando a lo tonto. En el amor, deja de esperar migajas de atención. Si esa persona de veras te quiere, va a buscarte; no andes de arrastrado o arrastrada rogando, porque el amor que se pide no sirve, es como frijoles recalentados: nunca saben igual. Viene un mes lleno de claridad, y si pones de tu parte, vas a ver cómo todo empieza a fluir como debe.

CAPRICORNIO

Ya no le prestes tanta oreja a esa persona que nomás te trae chismes y cuentos de vecindad. Es puro veneno lo que escupe, y tú te arriesgas a un problemón por soltar información de más. Tienes el poder de mandar al chorizo a todo aquel que te reproche o te haga sentir mal, pero muchas veces te frenas por lástima o por miedo a la reacción de los demás. Deja de preocuparte por la reputación, porque al final, el que no mantiene, no opina.

En el amor eres de los que se entregan pronto, pero también sabes olvidar de volada. Eso sí, quien te la hace, te la paga, porque el karma siempre camina contigo. Eres fuerte, mi Capricornio, y sabes cobrar bien las traiciones. No te dejes caer por nadie, y recuerda que traes una luz muy poderosa que te protege de quienes quieran fregarte.

Tu camino se va a ir aclarando con cada decisión firme que tomes. La gente que te quiere verá en ti a alguien confiable, pero no olvides que no estás aquí pa’ cargar con los problemas de todo el mundo. Es momento de enfocarte en ti, en crecer y en demostrar que, aunque te tiren, siempre te levantas.

SAGITARIO

Ser buena persona te ha traído beneficios, pero también dolores, porque más de uno se ha pasado de listo contigo. Aprende a poner límites, porque no todo el que sonríe es amigo. Podría enfermarse un familiar, nada grave, pero sí algo que causará preocupación y moverá las emociones en casa.

La vida te está enseñando a ver las cosas con otros ojos, y en el amor sentirás cambios profundos: querrás mantener tu libertad, tus amistades y tu soledad por encima de cualquier relación que te ahogue. Y haces bien, porque no naciste pa’ estar encerrado como pajarito en jaula.

Deja de perder el tiempo en cosas que no te dejan nada. Inviértelo en algo que te haga crecer económicamente y como persona. En el trabajo o la escuela vienen mejoras y una oportunidad de viaje que te abrirá los horizontes. Una gran noticia por parte de un familiar o amistad cercana llegará a ponerte de buenas y a recordarte que el universo siempre tiene sorpresas para ti.