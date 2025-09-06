Mujer de California podría enfrentar seis años de cárcel por registrar a su perra para votar

Laura Lee Yourex, podría ser condenada a seis años de cárcel por haber registrado a su mascota con el objetivo de emitir un doble voto en las urnas.

La residente en la ciudad de Costa Mesa, en el Condado de Orange, enfrenta cinco cargos por delitos graves relacionados con fraude electoral.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, durante las elecciones donde se pedía la destitución de Gavin Newsom como gobernador, efectuadas en 2021; así como en las primarias de 2022, la mujer de 62 años presentó papeletas de voto por correo bajo el nombre de Maya Jean Yourex, identidad bajo la cual tiene registrada a una perrita de su propiedad.

Durante el primer sufragio, la papeleta a nombre de su mascota fue contabilizada con éxito, pero en el segundo proceso fue impugnada e incluso rechazada.

Posteriormente, Laura Lee Yourex se dedicó a publicar en redes sociales su indebido proceder y por ello se inició una investigación donde se corroboró que había registrado a su perra para votar asumiendo su identidad hasta en dos ocasiones distintas.

Durante las elecciones es común que algunas personas acudan a las casillas a votar acompañadas por sus mascotas, pero no para votar a nombre de los animalitos. (Crédito: John Raoux / AP)

En sus redes sociales, se descubrió una fotografía de la mascota publicada enero de 2022, donde se le aprecia posando con una papeleta y la pegatina de “Yo voté”.

Otra imagen alusiva al animalito fue posteada en octubre de 2024, sólo que en esa ocasión físicamente ya no aparece, pues ya había fallecido. Sin embargo, se observa un collar para mascotas y una papeleta de voto por correo dirigida a Maya Jean Yourex.

De esta manera, dentro de unos días, la propietaria de la mascota deberá comparecer ante el tribunal acusada de perjurio, presentación de un documento falsificado, por emitir un voto sin tener derecho a ello y por registrar a una persona inexistente para sufragar.

Cabe señalar que, para registrarse en el padrón electoral de California, las personas deben completar un formulario con información identificable, preferencia política y dar fe de su ciudadanía bajo pena de perjurio.

Hasta el momento, se desconoce a quien favorecieron los votos de la mascota registrada por una propietaria que nunca supuso estar en riesgo de terminar en la cárcel.

