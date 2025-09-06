Trump amenaza a Chicago con deportaciones y el Departamento de Guerra: ‘Chipocalypse Now’

El presidente Donald Trump publicó el sábado lo que parece ser una imagen suya creada por inteligencia artificial frente al horizonte de Chicago, con helicópteros, llamas y la frase “Chipocalypse Now”.

La publicación del presidente parece amenazar a Chicago con tropas y deportaciones, lo que provocó la reacción de los líderes demócratas en Illinois.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana?” Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, dice la publicación del presidente en Truth Social, que parece hacer referencia a la película de 1979 “Apocalypse now”, que retrata la guerra de Estados Unidos en Vietnam.

La publicación también parecía hacer referencia a una orden ejecutiva que Trump firmó el viernes, que rebautiza el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y al secretario de Defensa como secretario de Guerra.

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, calificó el sábado la publicación de Trump de “anormal”.

“El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal”, escribió Pritzker en X. “Donald Trump no es un dictador, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”.

Los funcionarios de Illinois advirtieron que el presidente Trump pronto podría ordenar el envío de tropas, agentes de Inmigración y Control de Aduanas y otros agentes de la ley federal a Chicago para cumplir con sus políticas de ejecutar deportaciones masivas y luchar contra el crimen, como ordenó hacer antes en Washington D.C.

Pero funcionarios de la Casa Blanca han dejado claro que la ofensiva contra la inmigración en Chicago es distinta a la decisión del presidente de utilizar fuerzas del orden federales y tropas de la Guardia Nacional para llevar a cabo una ofensiva contra la delincuencia en la ciudad.

Cuando un periodista le preguntó el martes sobre el envío de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, Trump respondió: “Vamos a ir”, y añadió: “No dije cuándo. Vamos a entrar”.

Otros funcionarios demócratas que representan a Chicago y al estado de Illinois también condenaron la publicación de Trump del sábado.

“Las amenazas del presidente menosprecian el honor de nuestra nación, pero la realidad es que quiere ocupar nuestra ciudad y quebrantar nuestra Constitución”, escribió el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en redes sociales. “Debemos defender nuestra democracia de este autoritarismo protegiéndonos mutuamente y protegiendo a Chicago de Donald Trump”.

El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, habló con la prensa durante las celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago, calificando la publicación de Trump de “repugnante”.

“Su tuit de esta mañana fue repugnante. Insinuar que las tropas van a entrar en Chicago o que el Departamento de Guerra va a intervenir es vergonzoso”, dijo el senador Durbin.

En las últimas semanas, Trump ha amenazado con desplegar tropas de la Guardia Nacional y agentes federales del orden público en varias ciudades de Estados Unidos gobernadas por alcaldes demócratas, como Baltimore y Nueva Orleans.

En la mayoría de los casos, los alcaldes demócratas se han opuesto a los planes de Trump y han respondido cuestionando que sus ciudades estén asoladas por la delincuencia, señalando la disminución de los índices de criminalidad.

