Trump dice que podría enviar la Guardia Nacional a Nueva Orleans, no a Chicago

El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que podría enviar tropas de la Guardia Nacional a Nueva Orleans en lugar de enviarlas a Chicago, como ha anunciado repetidamente, cuando busca ampliar su lucha contra el crimen a estados donde la intervención de fuerzas del orden federales es bienvenida.

Un día después de declarar “Vamos a entrar” en relación con los planes para Chicago, Trump dijo el 3 de septiembre que su administración aún no había decidido si desplegaría tropas en la tercera ciudad más grande del país.

Sus comentarios marcaron un cambio opuesto a lo dicho anteriormente, cuando afirmó que planeaba enviar tropas a Chicago independientemente de si pedían ayuda o no.

Trump, en cambio, señaló a Nueva Orleans, una ciudad en un estado de mayoría republicana, en contraste con Illinois, de mayoría demócrata.

“Estamos tomando una decisión ahora”, dijo Trump a la prensa en el Despacho Oval.

“¿Vamos a Chicago o a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que saneemos una zona muy importante de este país que se ha vuelto bastante, ya sabes, bastante difícil, bastante mala?”

“Entonces, quizás vayamos a Luisiana”, añadió Trump.

Trump enfatizó que quiere que el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, solicite ayuda a la administración Trump para combatir la delincuencia en Chicago. “Podríamos sanear Chicago. Solo tienen que pedírnoslo”, dijo Trump.

Pritzker se ha resistido a las amenazas de Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago, acusando al presidente de no tomarse en serio la lucha contra la delincuencia, sino de “probar su poder”.

Trump lleva más de tres semanas en su ofensiva contra la delincuencia en Washington, D.C., que ha implicado el despliegue de más de 2,200 efectivos de la Guardia Nacional para patrullar las calles.

El gobernador de Luisiana da la bienvenida a la Guardia Nacional en Nueva Orleans

Trump firmó una orden ejecutiva el 11 de agosto que ordena al secretario de Defensa, Pete Hegseth, “coordinar con los gobernadores estatales” para determinar si se necesitan tropas de la Guardia Nacional en sus comunidades.

Luisiana representa una oportunidad de cooperación con el gobernador del estado, el republicano Jeff Landry.

“¡Llevaremos la ayuda del presidente @realDonaldTrump de Nueva Orleans a Shreveport!”, declaró Landry en una publicación en X poco después de las declaraciones de Trump.

We will take President @realDonaldTrump’s help from New Orleans to Shreveport! https://t.co/K1ES7n4ip1 — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) September 3, 2025

Nueva Orleans tiene la tercera tasa de homicidios más alta en 2025, mientras que Chicago ocupa el décimo lugar, según una lista compilada por la organización sin fines de lucro Freedom for All Americans con base en datos locales. Washington D. C. ocupa el puesto 19 en la misma lista.

Un juez federal de California dictaminó el 2 de septiembre que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump este año en Los Ángeles en respuesta a las protestas por las redadas de ICE fue ilegal porque violó una ley federal que prohíbe el uso de las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales.

