Joven acusado de matar a su hermano y abandonar el cuerpo en un canal de Florida

Demetre Fleurimond, de 15 años, enfrentará un proceso judicial como adulto por el asesinato de su hermano mayor, Kevin Dominique, de 23 años, ocurrido en Dania Beach, Florida. El adolescente está acusado de dispararle varias veces, trasladar el cuerpo en un vehículo y abandonarlo cerca de un canal.

El 19 de agosto, la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) encontró el cadáver de Kevin Dominique cerca de un canal en Ocean Waterway Boulevard y Old Griffin Road. Los investigadores determinaron que la víctima había recibido múltiples disparos días antes y fue declarada muerta en la escena.

Confesión del adolescente

Según el portavoz de BSO, Carey Codd, Demetre Fleurimond disparó a su hermano en su casa de Dania Beach el 17 de agosto, tras lo cual trasladó el cuerpo en un vehículo y lo abandonó en el área del canal.

“El sospechoso, el joven de 15 años, luego estacionó el coche en una biblioteca cercana y posteriormente intentó limpiar la escena del crimen”, precisó Codd.

Los registros judiciales señalan que Fleurimond será juzgado como adulto y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado con arma de fuego. Hasta ahora, las autoridades no han revelado un posible motivo para el crimen.

