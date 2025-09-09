Hombre se declara culpable de intentar usar arma de destrucción masiva y destruir planta energética en Nashville

En noviembre de 2024, Skyler Philippi fue arrestado y acusado de presuntamente conspirar para usar un arma de destrucción masiva en un complot de inspiración neonazi para destruir una instalación energética cerca de Nashville.

A más de un año de aquel momento, el hombre de 24 años de Tennessee se declaró culpable, admitiendo que planeaba colocar una bomba en un dron y estrellarlo contra una instalación energética.

Durante meses, Philippi planeó lo que esperaba que fuera un ataque devastador contra la infraestructura energética de Nashville. Adquirió lo que creía que eran explosivos, vigiló a su objetivo y equipó un dron para atacar una subestación eléctrica. Motivado por una ideología violenta, Philippi quería “hacer algo grande”.

Pese a ello, el FBI frustró sus planes, y Philippi ahora espera su sentencia”, declaró el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg. “La División de Seguridad Nacional y el FBI continuarán protegiendo la infraestructura crítica de nuestra nación de posibles saboteadores”.

Según las investigaciones, el sospechoso supuestamente le dijo a una fuente confidencial del FBI que quería llevar a cabo un tiroteo masivo en una instalación de la YMCA en Columbia, al sur de Nashville, pero más tarde ese año decidió que eso no sería suficiente para lograrlo.

“Si quieres causar el mayor daño, ataca las zonas de alto poder económico, de altos impuestos y de alto poder político en cada metrópolis importante”, escribió Philippi, según documentos judiciales.

Philippi mostró a un agente encubierto partes de su manifiesto, que decía que “la lucha armada radical es el único fin para proteger y preservar a nuestro pueblo”, llevando a las autoridades a detenerlo.

“Nuestra oficina está totalmente comprometida con la prevención de ataques peligrosos motivados por el odio”, declaró el fiscal federal interino Robert E. McGuire para el Distrito Medio de Tennessee. “Felicito a los agentes que investigaron esta conducta e impidieron que este ataque victimizara a nuestra comunidad. Felicito a los fiscales que exigieron responsabilidades al acusado por sus terribles acciones”.

“Skyler Philippi planeó atacar una planta energética con un dron con explosivos, que podría dejar sin electricidad a miles de hogares estadounidenses e instalaciones críticas como hospitales”, declaró el subdirector Donald Holstead, de la División Antiterrorista del FBI. “Mediante una rigurosa investigación, su plan fue desbaratado. Proteger a nuestras comunidades de las amenazas a la seguridad pública es una prioridad para el FBI, y seguiremos trabajando con nuestros aliados en las fuerzas del orden para exigir responsabilidades a quienes intenten dañar infraestructuras críticas y amenazar nuestra seguridad nacional”.

La sentencia está programada para el 8 de enero de 2026. Philippi enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa máxima de $250,000 dólares.

Sigue leyendo: