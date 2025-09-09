ICE usa multas y demandas para presionar a migrantes a que se “autodeporten”, dicen abogados
En lo que se denomina como una "táctica de miedo", inmigrantes enfrentan multas que los obligarían a autodeportarse
Con órdenes de deportación y multas de hasta $1.8 millones de dólares, el gobierno de Donald Trump inició una estrategia para presionar a inmigrantes para que se autodeporten y así evitar la sanción monetaria.
De acuerdo a declaraciones en ABC News, Merle Kahn, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, afirmó que las multas nunca se aplicaron hasta 2017, durante el primer mandato de Trump, las multas se aplicaron en raras ocasiones, y que cuando Joe Biden asumió la presidencia, las anuló todas.
“Ahora han vuelto a imponer multas y las han aumentado”, dijo Kahn. “Podrían recibir multas de más de $1.8 millones de dólares si tienen una orden de deportación pendiente y no se marchan”.
En junio, la administración Trump anunció nuevas regulaciones para agilizar el proceso de emisión de multas a inmigrantes que están en el país sin autorización, incluyendo nuevas multas, tiempo reducido para apelar y la eliminación de un período de notificación de 30 días.
Ese mismo mes, ICE dijo que había emitido más de $10,000 multas.
Las multas incluyen entre $100 y $500 por cada entrada ilegal o intento de entrada, y hasta $998 por día, evaluadas por hasta cinco años, por no cumplir con una orden de expulsión.
Los abogados de inmigración llaman a las multas una “táctica de miedo” para obligar a las personas a autodeportarse.
“No se tienen en cuenta en absoluto las circunstancias que llevaron a la persona a no irse”, dijo Kahn. “No importa si nunca recibieron la notificación, y el proceso para impugnar estas multas es realmente breve”.
En complemento, Edward Cuccia, abogado de inmigración de Nueva York, afirmó que tiene clientes que trabajan con salarios mínimos y que han recibido multas millonarias. Añadió que el gobierno está gastando más en enviar las notificaciones de lo que jamás recaudará.
En una escalada, la administración Trump ahora está demandando a algunos de los inmigrantes que recibieron estas multas.
“Si no paga el monto total antes de la fecha límite indicada a continuación, el Departamento de Justicia podría iniciar acciones legales en su contra en cualquier momento”, indica un aviso incluido en una demanda reciente presentada por el Departamento de Justicia. “Sin embargo, puede evitar el pago si abandona voluntariamente Estados Unidos de inmediato”.
