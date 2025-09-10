Enfermero de Virginia condenada a más de siete años por distribuir material sobre abuso sexual infantil

Lucas Allen Fussell, exenfermero practicante de Eastern Shore Rural Health, en Virginia, fue sentenciado hoy a más de 87 meses de prisión y diez años de libertad supervisada por distribuir material de abuso sexual infantil a través de una aplicación de mensajería cifrada. También se le impuso una multa de $20,000.

“El acusado, quien ocupaba un puesto de confianza como enfermero practicante, utilizó una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo para difundir imágenes que mostraban el abuso de niños pequeños y se jactó de la eficacia de las medidas que empleó para evadir la detección de las fuerzas del orden”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Virginia Nurse Sentenced to Over Seven Years in Prison for Distributing Child Sexual Abuse Materialhttps://t.co/RsRwGFGtZP — Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 10, 2025

“Pensó que podía usar la tecnología para ocultar sus delitos, pero se equivocó. Su sentencia de hoy debe servir de advertencia: a quienes perjudiquen a niños vulnerables, los identificaremos, los procesaremos y los llevaremos ante la justicia”, continuó.

Lucas Fussell fue arrestado por primera vez en julio de 2024 tras una investigación sobre distribución de pornografía infantil. Los investigadores afirmaron haber vinculado a Fussell con la investigación tras confiscar el teléfono de otro sospechoso, en el que descubrieron una serie de mensajes entre él y él en una aplicación de mensajería cifrada utilizada frecuentemente para traficar material de abuso sexual infantil, según el FBI.

Según las investigaciones, el gobierno encontró un disco duro y un teléfono celular pertenecientes al hombre de 43 años, donde halló más de 3,000 videos de abuso sexual infantil.

En agosto de 2024, Fussell fue acusado formalmente por un Gran Jurado de Washington D. C. e inicialmente se declaró no culpable de dos cargos de distribución de pornografía infantil.

Meses después, en diciembre de 2024, Fussell cambió de postura y se declaró culpable de ambos cargos.

