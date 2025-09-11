Hablemos de “El Dentista”, la nueva serie de ViX protagonizada por Demián Bichir

Demián Bichir es el protagonista de la serie “El dentista”, producción de ViX en coproducción con Movistar Plus+. El público amante de las series podrá disfrutar de este proyecto y sus ocho episodios a partir del 19 de septiembre en Estados Unidos a través de la plataforma ViX en su formato premium.

Junto a Bichir tenemos un elenco conformado por Camila Sodi y Alberto Ammann, en el tridente protagónico y junto a ellos: Dagoberto Gama, Ianis Guerrero, Roberto Sosa, Claudia Ramírez, Carlos Aragón, Lisa Owen y Natasha Dupeyrón.

La serie está dirigida por Israel Adrián Caetano y Hari Sama —quien también funge como productor ejecutivo y guionista— y cuenta como productores ejecutivos a Demián Bichir, Ángela Poblete y Mariano Carranco.

¿De qué se trata “El dentista”?

Nolasco Black, él es nuestro protagonista, un dentista forense que investiga el brutal asesinato de una prostituta. En el proceso de investigación veremos cómo, al adentrarse en el caso, revive una tragedia personal y descubre que “Jack el Destripador” ha llegado a América.

Con el apoyo de la sociedad secreta “Flammarion” y de química de nombre Sofía, Nolasco iniciará una peligrosa cacería con la finalidad de detener al asesino antes de que este cobre nuevas víctimas.

La base y el trabajo del actor

La historia está basada en el libro de Julio Rojas de nombre “El visitante extranjero”, del año 2018. La serie protagonizada por Bichir cuenta con las características de la novela de Rojas. En cada episodio veremos suspenso y misterio. Estamos ante un thriller perfecto.

El trabajo de Bichir en esta producción es impecable. El actor desaparece desde el momento en el que Nolasco Black entra en escena. Hay un considerable cambio físico, el cual acompaña con formas particulares de moverse. Hablar. Responder. Interactuar.

Lleva las pérdidas de manera profunda y todo en la serie se siente aún más intenso debido a la iluminación, el movimiento de cámara y los encuadres.

Esta producción como tal es sumamente ambiciosa, porque sitúa al televidente en un espacio específico de tiempo que se respeta en detalles relevantes como el color, los audios, el vestuario, las formas, el tiempo y las entonaciones. Incluso en la lentitud que podría imperar en una época en donde las prisas se regían por otros aspectos en cuanto a la valoración del tiempo.

Vale destacar que la serie posee un alto contenido erótico, que con el tiempo le permitirá a los televidentes entender los entresijos mentales de Black.

La próxima semana La Opinión compartirá una entrevista exclusiva con el actor Demián Bichir, quien nos hablará sobre los retos que enfrentó al darle vida a Nolasco Black, además del ambicioso trabajo de ViX por llevar a la pantalla historias más arriesgadas.

Sigue Leyendo más de ViX aquí:

· ViX confirma el estreno del documental “LAURA BOZZO”, para el 28 de agosto

· Hablemos de la segunda temporada de “Isla Brava” con Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides

· Angélica Rivera evita hablar sobre los rumores de una supuesta relación con Diego Klein