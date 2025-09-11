Muere conductor de Colorado tras caer con su auto por un precipicio en el Gran Cañón

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) informó que el domingo, alrededor de las 12:40 p. m., un automóvil con un solo ocupante se precipitó por el borde del Gran Cañón cerca del South Kaibab Trailhead.

Guardabosques acudieron de inmediato al lugar y encontraron el cuerpo del conductor, identificado como Steven “Drew” Bradley, de 27 años y residente de Federal Heights, Colorado, a unos 300 pies de profundidad.

Recuperación del cuerpo

Un helicóptero trasladó los restos de Bradley hasta el borde del cañón, desde donde fueron entregados a la Oficina del Médico Forense del Condado de Coconino, encargada de determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado cómo el vehículo terminó cayendo por el precipicio. El NPS y el forense del condado de Coconino mantienen abierta la investigación.

El organismo también recordó a la comunidad que, en caso de atravesar problemas de salud mental, pueden comunicarse con la Línea de ayuda para suicidio y crisis al 988 o al 1-800-273-TALK (8255).

