Republicanos del Senado cambian reglas para confirmar a nominados de Trump por grupos

Los republicanos del Senado cambiaron oficialmente las reglas de la cámara el jueves para permitir que se vote el nombramiento de grupos ilimitados de nominados a la vez.

Los senadores votaron 53-45 a favor de cambiar las reglas con una mayoría simple en lugar de 60 votos, una medida conocida como la “opción nuclear”.

La “opción nuclear”, que permite al partido mayoritario cambiar las reglas con una simple mayoría de votos, se denomina así porque se considera altamente perjudicial para el bipartidismo. En total, la cámara necesitó cuatro votaciones el jueves para realizar la modificación.

El cambio de reglas permitirá al Senado confirmar la nominación de varias personas a la vez, lo que ayudará a despejar un atraso de casi 150 nominados que esperan la votación en el pleno.

Y también permitirá a la mayoría republicana en la Cámara Alta proponer candidatos con apoyo partidista en grupos similares más adelante.

El cambio de regla se aplicará sólo a los candidatos civiles del poder ejecutivo, no a los miembros del gabinete ni al poder judicial.

Los republicanos argumentan que es necesario, porque los demócratas han retrasado el proceso de confirmación al forzar votaciones que requieren mucho tiempo para cada nominado, en lugar de permitir que algunos sean confirmados por votación oral, que es más rápida.

Los demócratas han criticado a los republicanos por invocar la “opción nuclear” al usar una mayoría simple para cambiar las reglas de la cámara, advirtiendo sobre nominados más controvertidos y sobre lo que sucederá cuando los demócratas sean los próximos en alcanzar la mayoría.

“Si los republicanos optan por la opción nuclear, los nominados históricamente malos que hemos visto bajo la presidencia de Trump solo empeorarán”, declaró el líder demócrata del Senado Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) en el pleno a principios de esta semana.

“En lugar de deliberar, los demócratas del Senado optaron por una demora sin precedentes. Eso se acaba ahora”, declaró el jueves el líder republicano John Barrasso (republicano por Wyoming).

