Senadora republicana Joni Ernst no buscará la reelección en Iowa en 2026

La senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, planea anunciar que no se presentará a la reelección el próximo año, según personas familiarizadas con su decisión han dicho a varios medios de EE.UU..

La decisión, reportada por primera vez por CBS News, abriría otra contienda electoral que puede ser muy reñida en Iowa, meses después de que la gobernadora republicana Kim Reynolds anunciara que tampoco se presentaría a la reelección.

Funcionarios de la Casa Blanca esperaban que Ernst se postulara de nuevo, en lugar de unirse a otros republicanos que abandonan el Senado, entre ellos, Thom Tillis de Carolina del Norte, Tommy Tuberville de Alabama y Mitch McConnell, de Kentucky, según CBS News.

Ernst ha comunicado a personas cercanas a ella que solo tenía la intención de cumplir dos mandatos, que ha cumplido su objetivo y que planea incorporarse al sector privado, según una de las fuentes.

Ernst atrajo la atención nacional a principios de este verano, cuando sus comentarios en un foro público desataron una polémica.

Ernst respondió a un participante que afirmó que “la gente morirá” debido a los recortes a Medicaid que el Partido Republicano impulsaba en el Congreso, diciendo, en parte, que “todos vamos a morir”.

Al día siguiente, se disculpó sarcásticamente, diciendo que asumía que todos sabían que “todos vamos a desaparecer de esta Tierra” y que se alegraba de no haber tenido que mencionar también al Ratoncito Pérez.

