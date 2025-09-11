Signos del zodiaco chino que atraen fortuna del 12 al 14 de septiembre

El horóscopo chino señala que del 12 al 14 de septiembre de 2025 se abre un período de transformación gracias a un Día de Cierre gobernado por el Mono de Madera.

Este fenómeno ocurre en medio del mes del Gallo y dentro del año de la Serpiente de Madera, lo que intensifica la fuerza de resolución y liberación.

En la astrología china, los Días de Cierre no son solo finales, sino también puertas hacia nuevas oportunidades.

Representan conclusiones inesperadas que despejan el camino y liberan energías que estaban estancadas, explicó en un artículo el sitio Your Tango.

En este ciclo, 5 signos serán los más beneficiados: Mono, Gallo, Serpiente, Caballo y Buey.

1. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El viernes 12 será especialmente poderoso para el Mono, ya que el pilar del día se encuentra en su signo animal. Esto convierte al Día de Cierre en un proceso muy personal y profundo.

Situaciones que parecían eternas, como compromisos pendientes o relaciones que drenaban energía, finalmente encuentran un desenlace.

El gran regalo para el Mono es la libertad: el espacio para dejar atrás lo viejo y recibir lo nuevo con entusiasmo.

La abundancia no se manifiesta solo en lo material, sino en la ligereza y claridad que llegan cuando el peso desaparece.

2. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo vive su mejor momento en este mes, y el Día de Cierre del 12 de septiembre intensifica esa energía. Este signo descubrirá qué situaciones ya no debe sostener, incluso si ha tolerado demasiado durante largo tiempo.

La fortuna llega al permitir que los finales fluyan con naturalidad. Puede tratarse de un cambio inesperado, una retirada ajena o una situación que se resuelve sola.

Lo que parecía una carga se transforma en sensación de posibilidad.

La conclusión: el Gallo recibe luz verde para comenzar a vivir la etapa que ha estado esperando.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El año ya favorece a la Serpiente de Madera, y este Día de Cierre agudiza aún más su intuición.

Este signo sabe que ha llegado el momento de soltar miedos, deudas emocionales o incluso cargas económicas que han pesado demasiado.

El 12 de septiembre marca un quiebre: al dejar atrás lo innecesario, la Serpiente se abre al flujo de abundancia y estabilidad.

La fortuna aparece como señales pequeñas pero claras: nuevas oportunidades, apoyo inesperado o la sensación de que lo perdido nunca fue una verdadera pérdida.

4. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Para el Caballo, el Día de Cierre significa un final de ciclos repetitivos que no aportaban crecimiento.

Bajo la energía del Mono, la claridad llega como un relámpago: este signo finalmente distingue qué merece su energía y qué debe soltar.

La buena fortuna llega al dejar de invertir en dinámicas estancadas. Puede tratarse de amistades, preocupaciones o incluso tareas que parecían obligatorias.

Al cerrar ese capítulo, aparece una energía renovadora que trae sorpresas útiles y refrescantes.

5. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey experimentará este Día de Cierre con una sensación de calma. A diferencia de otros signos que vivirán resoluciones intensas, para este signo el cierre significa estabilidad y tranquilidad.

Puede ser la gestión de un asunto financiero, la resolución de una deuda o simplemente una agenda más despejada.

La fortuna se manifiesta en la paz interior y en pequeños ajustes que generan victorias más grandes a futuro.

Con la influencia del Mono, el Buey comprende que un final no lo abandona, sino que lo libera para caminar con más seguridad.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los Días de Cierre en la astrología china?

Son días que simbolizan finales necesarios. Aunque pueden traer resoluciones repentinas, también abren espacio para nuevas oportunidades y abundancia.

¿La fortuna se manifestará en lo económico o en lo personal?

Depende del signo. Para algunos será claridad y paz interior, mientras que para otros puede traer estabilidad económica o nuevas oportunidades.

¿Por qué el 12 de septiembre es tan importante?

Ese día está gobernado por el Mono de Madera, lo que potencia la energía de resolución y hace que los finales lleguen con rapidez.

¿Qué deben hacer los signos afortunados para aprovechar esta energía?

Dejar ir lo que ya no aporta, confiar en los procesos de cambio y abrirse a nuevas experiencias que lleguen tras los cierres.

