Tiroteo en escuela secundaria de Colorado deja dos heridos y el atacante muerto

Un estudiante abrió fuego dentro de la escuela secundaria Evergreen, en el condado de Jefferson, Colorado, hiriendo a dos compañeros de clase. Luego se disparó y murió, según confirmaron las autoridades.

El tiroteo comenzó alrededor de las 12:24 p. m. del miércoles en la Evergreen High School, al oeste de Denver. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, tres estudiantes fueron trasladados al hospital en estado crítico, incluido el presunto atacante, quien sufrió una herida de bala autoinfligida.

Horas más tarde, la oficina del sheriff confirmó en sus redes sociales que el sospechoso había muerto.

Víctimas y estado de salud

Dos estudiantes resultaron heridos por los disparos: uno permanece en condición crítica y otro se encuentra en condición estable. Un cuarto alumno también fue llevado a un hospital con una lesión de origen aún no determinado.

Las autoridades no han revelado públicamente la identidad del atacante ni su edad.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, expresó su pesar: “Mi corazón está con las víctimas y sus familias mientras luchan contra este acto de violencia sin sentido”.

Tras el tiroteo, la escuela fue cerrada y cientos de agentes revisaron salón por salón en busca de posibles amenazas.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI se sumaron a las operaciones de apoyo.

Los padres de los estudiantes fueron instruidos para reunirse con sus hijos en la escuela primaria Bergen Meadow.

La portavoz del sheriff, Jacki Kelley, señaló que el atacante estaba armado con un revólver y que las autoridades solicitaron órdenes para registrar tanto su casillero como su vivienda.

“No sé si nuestro sospechoso tiene edad suficiente para conducir”, dijo Kelley, en alusión a la juventud del tirador.

Las pesquisas buscan determinar el motivo del ataque y cómo el estudiante obtuvo el arma.

