Violento ataque en Houston: mujer apuñalada por hombre que conoció en una aplicación de citas

Una mujer fue hospitalizada tras ser atacada por un hombre al que había conocido por una aplicación de citas apenas una semana antes en Houston. El sospechoso, identificado como G’Andre Clark, de 26 años, enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal.

La víctima relató que había acordado encontrarse con el hombre en el noroeste de Houston. Cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales, el sospechoso reaccionó con violencia y la apuñaló en el estómago, según informó el Distrito Policial Uno del Condado Harris.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se encuentra en recuperación.

El sospechoso y los cargos

El presunto agresor, G’Andre Clark, de 26 años, fue arrestado y enfrenta un cargo por asalto agravado con arma mortal, delito que en Texas puede acarrear largas condenas de prisión.

“El ataque pudo haber terminado en tragedia. La mujer pudo haber muerto”, advirtió el jefe policial Alan Rosen.

Las autoridades subrayaron la necesidad de tomar precauciones adicionales al utilizar aplicaciones de citas. Expertos en relaciones sentimentales señalan que verificar los antecedentes de la persona antes de un encuentro puede ser decisivo para evitar riesgos.

Además de los servicios privados de verificación en línea, recomiendan consultar registros públicos de las cortes de condado, así como apoyarse en familiares o amigos para tener mayor seguridad.

La policía recordó que ninguna plataforma digital garantiza seguridad absoluta. “Los usuarios deben estar informados de los riesgos antes de decidir reunirse en persona”, señalaron las autoridades.

