Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo
Es momento de aprender a soltar y dejar ir, porque lo que no sirve estorba y lo que se aferra nomás pesa. Hazme caso, mi cielo, que si no sueltas hoy, mañana vas a estar llorando por lo que ni vale la pena. Mira más por ti, porque tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero no por eso tienes que descuidar tu propia vida. Tú también cuentas, no te me olvides. El pasado ya se fue, ni modo, la vida sigue y lo que se quedó atrás ahí déjalo, porque lo que importa es lo que tienes enfrente. Vienen cambios planetarios que te van a dar un empujón perrísimo, aunque también andarás más intenso que café cargado, y la calentura estará a flor de piel, así que más vale que midas bien tus pasos pa’ no meterte en enredos. Vienen días donde se te va a caer la venda de los ojos y vas a ver la verdadera cara de quienes se dicen tus amigos. Así que ojo, porque más vale quedarse con pocos pero sinceros, que rodeado de montones hipócritas. Ponte perra y no permitas que nadie robe tu paz.
Virgo
Vienen nuevos amores con lazos fuertes, de esos que dejan huella y te enseñan lecciones que ni en los libros encuentras. Pero aguas, porque si andas con la cabeza en alguien que ya ni se acuerda de ti, puedes dejar pasar la oportunidad de ser feliz con quien sí vale la pena. Si tienes pareja, agárrate porque vienen celos, pleitos y hasta un “break” momentáneo. También podrías estar metiendo la pata en algo delicado y eso trae nombre y apellido, así que no te hagas el ciego. En la familia se avecina embarazo, y con eso llegan alegrías y gastos extras, pero también unión. Acuérdate que vida solo tienes una, deja de perder el tiempo con quien no te quiere bien, ponte perris y date tu lugar. Si quieres estabilidad, bájale a las exigencias, porque lo que pides también tienes que darlo, no se vale exigir amor de a kilo y darlo de a gramo. Aprende a ponerte cul3ro antes de aceptar cualquier relación, que no todo lo que brilla es oro ni todo el que te busca lo hace por amor sincero. Date tu valor, porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti.
Libra
Mira, mijito, que mendigue amor el que no se quiere, el que no se valora; tú no naciste para eso, así que no caigas en ese jueguito barato. Aprende a ser fregón en el amor y en todo lo que hagas, que nadie te haga sentir menos. Cuida mucho tu estado de ánimo, porque podrías caer en bajones sin razón aparente, y de ahí a la depresión hay un brinquito. Aguas con brujerías o envidias de vecinos y exparejas que aún no superan tu brillo, no les des entrada ni poder. En juegos de azar hay chance de ganancia, así que no estaría mal tentar a la suerte, pero tampoco te emociones de más. En deudas y pagos habrá movimientos, así que organiza bien tus finanzas. Se visualiza la pérdida de algún objeto, pero también la llegada de una nueva amistad que te traerá momentos bien bonitos. No le tengas miedo a los cambios, ábrelos de par en par, porque solo así llegan resultados mejores. Acuérdate, quien se aferra al pasado, se le cierran las puertas del futuro.
Escorpio
En el amor andas como chile en nogada: relleno de emociones, pero medio incomodito. Ya estás hasta el copete de que las cosas no salgan como quieres o de que la gente nomás te use para la caricia rápida y luego ni adiós diga. Vas a pasar por cambios de humor fuertes, pero esos mismos te van a ayudar a madurar y a dejar de tragarte lo que no te conviene. Cambia la rutina de tu día a día, porque si no, te vas a estancar. Si tu pareja no te apoya y más bien se convierte en un obstáculo para tus sueños, ahí no es, ni le busques. No te atontes con promesas vacías. Una amistad se va a acercar buscando desahogarse contigo, escúchala, pero no cargues lo que no es tuyo. Y sobre todo, ya no caigas en provocaciones, porque aunque eres de armas tomar y respondes rápido, al rato siempre te arrepientes. Mejor respira hondo, cuenta hasta diez y demuestra que el verdadero poder no está en explotar, sino en controlar el carácter.
Aries
Cambios de humor repentinos que podrían dañar la paz de tu familia, así que bájale dos rayitas a tu genio porque ahorita el horno no está pa’ bollos. Es tiempo de que te pongas las pilas en tu cuerpo, en tu salud y en tu autoestima, porque si tú no te atiendes, nadie más lo va a hacer. Vienen nuevas oportunidades que, si las aprovechas, te ayudarán a crecer como nunca. Dinero que dabas por perdido regresa y te da un respiro, pero también un familiar se enferma, nada grave, aunque tendrás que estar al pendiente. Te enteras de cómo la vida le está cobrando a tu expareja, y eso, aunque te dé gusto, que no sea tu distracción. No te quejes tanto si algo no sale a la primera, insiste, que al que persevera Dios lo ayuda. Una amistad andará muy pegada a ti, pero no es cariño sincero: quiere información. No sueltes ni maíz, tu vida privada no es chisme pa’ nadie.
Tauro
Se aproxima un embarazo o nacimiento cercano, ya sea de amistades o familiares, lo cual traerá alegrías, pero también compromisos nuevos. En estos días habrá un evento o compromiso importante, donde el color blanco será protagonista, ya sea boda, bautizo o fiesta especial. No tengas miedo a los cambios en tu carácter y en tus amistades, porque gracias a ellos vas a tener nuevos y mejores resultados. Es tiempo de romper con la monotonía y darle sabor a tu rutina. En lo laboral y en negocios hay mejoras, incluso la posibilidad de una venta o acuerdo que te dejará billete extra. Tu orgullo, como siempre, seguirá siendo tu cruz: te cuesta perdonar y no das el primer paso, aunque a veces sería lo mejor. Noticias o retorno de una persona del pasado se asoman, pero ya no te quites el sueño con eso; disfruta lo que tienes hoy y que el pasado se quede enterrado. Aprende a vivir ligero, porque cuando cargas con tanto, ni el burro camina.
Géminis
Cuidado con amores de una noche, porque lo que empieza en pasión puede terminar en chisme o traición. Una amistad podría fallarte de la peor manera, así que no confíes tus secretos tan fácil. En el trabajo todo pinta bien, aunque si buscas más oportunidades de crecimiento, no tardarán en aparecer, y serán mejores de lo que imaginas. Deja de esperar a que el mundo cambie solo, muévete y cambia tú primero, porque si no, te vas a estancar. El amor será un campo de batalla, no sabrás qué rumbo tomar, pero esa confusión te enseñará a valorar lo que sí quieres en tu vida. Se vienen oportunidades de fajes, pero aguas, que no todo lo que brilla es oro. Aprende a darte tu lugar, porque si no, nadie lo hará por ti y te van a tomar de relajo. Controla tu humor, que andará como montaña rusa; no permitas que comentarios tontos o lo que veas en redes te amarguen el día, que para eso no trabajas tanto en ti.
Cáncer
Aguas con un cambio inesperado que, en vez de beneficiarte, puede ponerte en aprietos. Ten presente algo: quien te quiera, que lo demuestre; y quien no, que se vaya a incomodar a su madre, porque tu vida no está para andar rogando cariño. Ya no es el miedo a estar solo lo que te preocupa, sino el temor de que vuelvan a fallarte como ya lo hicieron antes. Viene una fiesta, borrachera o salida que te sacará de la rutina y hasta podría terminar en noche de pasión con alguien cercano con quien ya había química. La mediocridad que antes te frenaba se queda atrás, ahora tendrás la garra y el carácter para mandar a la fregada a todo el que quiera verte caer. No intentes cambiar la forma de pensar de nadie, porque cada cabeza es un mundo; si lo intentas, lo único que ganarás son problemas con amigos o familia. Aprende a decir “cada quien su vida” y dedícate a vivir la tuya como se te dé la gana.
Piscis
No esperes nada de nadie para que no te decepciones, así vivirás más en paz y sin amargarte el hígado. Planearás un viaje con amistades, y ahí existe la posibilidad de conocer en persona a alguien con quien ya llevas rato platicando por redes sociales. No descuides tu cuerpazo criminal, porque andas en una etapa en la que si subes de peso lo harás al doble, y después va a estar más difícil bajarlo. Ponte las pilas con tu alimentación y no abuses de la comida, que ya has estado metiéndole demasiado a la piñata. Aguas con infecciones, porque podrías enfermarte por descuidos en lo que comes. En cuestiones de dinero se abren dos oportunidades laborales que, si te aplicas, una será la indicada para mejorar tus ingresos. Eso sí, nada va a caer del cielo, necesitas moverte y decidir. Si tienes pareja, deja de estar exigiendo pruebas de amor cada rato, no todos saben expresarse igual, y que no te digan “te amo” a cada segundo no significa que no lo sientan. Suelta esas ideas tontas que solo te quitan paz.
Acuario
Date la oportunidad de confiar más en ti y en lo mucho que puedes lograr, porque si tú no crees en ti, ¿quién más lo va a hacer? Habrá personas que intenten hacerte menos, pero no te enganches, que perro que ladra no siempre muerde. Si tu pareja anda medio distante, dale espacio, porque a veces también necesita su tiempo; no todo gira alrededor de ti. Recuerda que eres como esponja, absorbes lo bueno y lo malo, así que procura rodearte solo de gente que te aporte y no que te quite. No te preocupes por quien te fregó en el pasado, la vida y el karma se encargarán de poner las cosas en su lugar; tú ni te ensucies las manos. En negocios se visualizan grandes ganancias, porque lo tuyo es el comercio y la movida. Todo lo que emprendas en este mes tendrá buenas bases, así que no dejes pasar la oportunidad. Eso sí, guarda un poco de lo que ganes, porque también habrá gastos que no tenías contemplados y luego no digas que no te avisé.
Capricornio
Ten cuidado con cambios repentinos en tu economía, porque podrían afectarte más de lo que crees en estos días que vienen. La familia será tu pilar más importante, disfrútala y valóralos, porque el tiempo no se detiene y después vienen los lamentos. No sufras por lo que no tienes, ponte las pilas y verás cómo poco a poco las cosas se materializan a mediados de este mes. Si te ilusionas con alguien que ya trae otros intereses, mejor aterriza: esa persona prende varios boiler, pero no se mete a bañar. Si llega la tentación de buscar a alguien de tu pasado, que sea solo para cerrar ciclos, porque regresar sería como leer el mismo libro con las mismas páginas, y tú ya te las sabes de memoria. Dale vuelta a la hoja, porque hay historias nuevas esperándote. No tengas miedo a cometer errores nuevos, porque de eso se trata la vida: de aprender, de caerse y de levantarse más fuerte.
Sagitario
Mucho cuidado con una persona cercana a ti y a tu familia que podría ocasionar un problema o un chisme que los meta en broncas. En el trabajo todo pinta estable, pero se aproxima una noticia importante que llegará antes de que termine noviembre, aunque podría adelantarse. No permitas que amores del pasado vuelvan a meterse en tu vida, porque solo traerán complicaciones. Guarda un poco de dinero, que en este mes habrá oportunidad de invertir en algo que te dejará buenos frutos más adelante. No dudes en dar ese paso de cambio que tanto deseas, porque te va a beneficiar mucho. Disfruta más de tu vida, no te desgastes en lo que no vale la pena. Aguas con tu alimentación y procura dormir mejor, porque traes tantas cosas en la cabeza que ni duermes bien, y eso te está robando energía y juventud. Si sigues así, vas a envejecer más rápido de lo que imaginas. Baja el ritmo, porque ni todo el dinero ni todas las preocupaciones te devolverán la salud perdida.