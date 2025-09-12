Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del viernes 12 de septiembre de 2025

Hoy viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 12 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $381 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

17 18 21 42 64 7 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions debes seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su próximo sorteo el martes 16 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: