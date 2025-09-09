Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025, con premio de $358 millones de dólares

Este martes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 9 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $358 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

6 43 52 64 65 22 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Allí te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo juego el viernes 12 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: